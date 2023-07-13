У Дніпрі вантажний потяг на смерть збив жінку: що кажуть у поліції - Днепр Инфо
У Дніпрі вантажний потяг на смерть збив жінку: що кажуть у поліції
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Сегодня 13:46

Днями у Дніпрі сталася трагедія - вантажний потяг на смерть збив жінку.

Новости Днепра про У Дніпрі вантажний потяг на смерть збив жінку: що кажуть у поліції

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, сталося це біля зупиночної платформи «Олександрівка», що в Індустріальному районі міста.

Попередньо відомо, що 49-річна жінка вилізла з-під пасажирської платформи та опинилася на колії, де в цей час рухався вантажний потяг.

Машиніст застосовував екстрене гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалось. Від отриманих травм жінка померла миттєво.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Як повідомили журналісту dnepr.info, попередня правова кваліфікація – ч.3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Усі обставини з’ясовують правоохоронці.

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Новости Днепра про У Дніпрі вантажний потяг на смерть збив жінку: що кажуть у поліції

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у під’їзді будинку знайшли труп: у поліції просять допомогти встановити особу.

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Новости Днепра про У Дніпрі вантажний потяг на смерть збив жінку: що кажуть у поліціїУкраїнська

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