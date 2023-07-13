В Днепре грузовой поезд насмерть сбил женщину: что говорят в полиции

На днях в Днепре произошла трагедия - грузовой поезд насмерть сбил женщину.

Как сообщают местные Telegram-каналы, произошло это возле остановочной платформы «Александровка» в Индустриальном районе города.

Предварительно известно, что 49-летняя женщина вылезла из-под пассажирской платформы и оказалась на путях, где в это время ехал грузовой поезд.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм женщина скончалась мгновенно.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Как сообщили журналисту dnepr.info, предварительная правовая квалификация – ч.3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства выясняют правоохранители.

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Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в подъезде дома нашли труп: в полиции просят помочь установить личность.

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