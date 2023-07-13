У Дніпрі пропонують перейменувати вулицю Гаванську: навіщо та як саме

Вулицю Гаванську, що в Придніпровську пропонують перейменувати на Пересіченську.

Про це повідомили представники Українського центра історико-культурних стратегій.

Громадські діячі вважають, що вулицю варто назвати Пересіченська. З такою пропозицією вони звернулися до міської ради та комісії, яка займається перейменуваннями.

Вулиця Гаванська знаходиться на лівому березі Дніпра, а саме в Самарському районі, на житловому масиві Придніпровськ. У давнину на цьому місці розташовувалося головне літописне місто слов’янського племені уличів – Пересічень.

За однією з версій, місто знаходилось на Ігренському півострові, де Самара впадає у Дніпро. Вулиця Гаванська пролягає через весь цей півострів.

Гаванською вулиця стала на рубежі 1950-60-х років, коли сталася кубинська революція за участі СРСР. Гавана – столиця Куби. Наразі Кубинський уряд активно підтримує імперську та колоніальну політику РФ щодо України.

В одній зі своїх заяв Міністерство закордонних справ Куби наголосило, що “розглядати поточну ситуацію в Україні неможливо без глибокої оцінки справедливих претензій російської федерації до США і НАТО та факторів, які призвели до застосування сили”. Таким чином, Гавана перейняла російські наративи щодо причин початку війни в Україні, – зазначають ініціатори перейменування.

Крім цього, Куба з 2014 року підтримує РФ на міжнародній арені, голосувала за окупацію Росією Криму, президент Куби відкрито заявляє, що антиросійські санкції є несправедливими, відвідує Москву та зустрічається з Владіміром Путіним.

Саме тому, на думку громадських діячів, публічний простір Дніпра треба очистити від топонімів, які пов’язані з Кубою.

Нагадаємо, днями у Дніпрі запропонували перейменувати вулицю Короленка.

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