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В Днепре предлагают переименовать улицу Гаванскую: зачем и как именно

Сегодня 13:18
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Улицу Гаванскую, которая в Приднепровске, предлагают переименовать в Пересеченскую.

Новости Днепра про В Днепре предлагают переименовать улицу Гаванскую: зачем и как именно

Об этом сообщили представители Украинского центра историко-культурных стратегий.

Общественные деятели считают, что улицу следует назвать Пересеченской. С таким предложением они обратились в городской совет и к комиссии, которая занимается переименованиями.

Гаванская улица находится на левом берегу Днепра, а именно в Самарском районе, на жилом массиве Приднепровск. В древности на этом месте располагался главный летописный город славянского племени уличей – Пересечь.

По одной из версий город находился на Игренском полуострове, где Самара впадает в Днепр. Улица Гаванская пролегает через весь полуостров.

Называться Гаванской улица стала на рубеже 1950-60-х годов, когда произошла кубинская революция с участием СССР. Гавана – столица Кубы. Сейчас Кубинское правительство активно поддерживает имперскую и колониальную политику РФ в отношении Украины.

В одном из своих заявлений Министерство иностранных дел Кубы подчеркнуло, что «рассматривать текущую ситуацию в Украине невозможно без глубокой оценки справедливых претензий российской федерации к США и НАТО и факторам, приведшим к применению силы». Таким образом, Гавана переняла российские нарративы по поводу причин начала войны в Украине, — отмечают инициаторы переименования.

Кроме этого, Куба с 2014 года поддерживает РФ на международной арене, голосовала за оккупацию Россией Крыма, а президент Кубы открыто заявляет, что антироссийские санкции несправедливы, посещает Москву и встречается с Владимиром Путиным.

Именно поэтому, по мнению общественных деятелей, публичное пространство Днепра следует очистить от топонимов, связанных с Кубой.

Новости Днепра про В Днепре предлагают переименовать улицу Гаванскую: зачем и как именно

Напомним, на днях в Днепре было предложили переименовать улицу Короленко.

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Новости Днепра про В Днепре предлагают переименовать улицу Гаванскую: зачем и как именноУкраїнська Новости Днепра про В Днепре предлагают переименовать улицу Гаванскую: зачем и как именноРусский

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