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  • У Дніпрі у під’їзді будинку знайшли труп: у поліції просять допомогти встановити особу

У Дніпрі у під’їзді будинку знайшли труп: у поліції просять допомогти встановити особу

Сьогодні 12:14
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про У Дніпрі у під'їзді будинку знайшли труп: у поліції просять допомогти встановити особу

7 липня у під’їзді будинку на вулиці Павла Чубинського, 4-А знайшли тіло чоловіка.

За інформацією від поліції, на тілі не виявили тілесних ушкоджень, його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Проте особу загиблого досі не встановили. Тому поліція просить допомоги.

Прикмети: на вигляд 50-55 років, зріст 170 см, коротке сиве волосся.

Одягнений у футболку з коротким рукавом зеленого кольору, шорти помаранчевого кольору, кросівки коричневого кольору.

Якщо ви знаєте цього чоловіка або вам відома якась інформація про нього, повідомте про це за номером 097-448-79-93!

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про У Дніпрі у під'їзді будинку знайшли труп: у поліції просять допомогти встановити особу

Важлива будь-яка інформація!  

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Новости Днепра про У Дніпрі у під'їзді будинку знайшли труп: у поліції просять допомогти встановити особуУкраїнська

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