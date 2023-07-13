У Дніпрі у під’їзді будинку знайшли труп: у поліції просять допомогти встановити особу

7 липня у під’їзді будинку на вулиці Павла Чубинського, 4-А знайшли тіло чоловіка.
За інформацією від поліції, на тілі не виявили тілесних ушкоджень, його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.
Проте особу загиблого досі не встановили. Тому поліція просить допомоги.
Прикмети: на вигляд 50-55 років, зріст 170 см, коротке сиве волосся.
Одягнений у футболку з коротким рукавом зеленого кольору, шорти помаранчевого кольору, кросівки коричневого кольору.
Якщо ви знаєте цього чоловіка або вам відома якась інформація про нього, повідомте про це за номером 097-448-79-93!
ФОТО 18+!!!
Важлива будь-яка інформація!
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