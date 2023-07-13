Раптово помер капелан Дніпровської зенітної ракетної бригади

12 липня помер капелан Дніпровської зенітної бригади Мар'ян Дюс.

Про сумну звістку повідомив капелан Дмитро Поворотний.

За словами Дмитра, ще декілька годин тому він розмовляв з Мар’яном телефоном, але згодом друзі повідомили, що капелан помер.

Спочивай отче-брате, ти багато попрацював за життя, ти не ховався і не шукав легких шляхів, був справжнім, надійним другом, товаришем, священиком, капеланом, побратимом.Смерть – завжди несправедлива і несподівана. Мені тут буде не вистачати тебе, друже. Упокой Господи протоієрея Православної Церкви України, офіцера капеланської служби Збройних сил України Мар’яна Петровича Дюса, – написав Дмитро Поворотний. Мар’яну Дюсу було 43 роки. Про обставини його смерті наразі нічого не відомо.

Мар’ян Дюс служив у повітряному командуванні «Схід», а саме в Дніпровській зенітній бригаді. 24 лютого цього року капелан отримав медаль «Захиснику Вітчизни» від Президента України.

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