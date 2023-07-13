Раптово помер капелан Дніпровської зенітної ракетної бригади

Про сумну звістку повідомив капелан Дмитро Поворотний.
За словами Дмитра, ще декілька годин тому він розмовляв з Мар’яном телефоном, але згодом друзі повідомили, що капелан помер.
Спочивай отче-брате, ти багато попрацював за життя, ти не ховався і не шукав легких шляхів, був справжнім, надійним другом, товаришем, священиком, капеланом, побратимом.Смерть – завжди несправедлива і несподівана. Мені тут буде не вистачати тебе, друже. Упокой Господи протоієрея Православної Церкви України, офіцера капеланської служби Збройних сил України Мар’яна Петровича Дюса, – написав Дмитро Поворотний.
Мар’ян Дюс служив у повітряному командуванні «Схід», а саме в Дніпровській зенітній бригаді. 24 лютого цього року капелан отримав медаль «Захиснику Вітчизни» від Президента України.
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