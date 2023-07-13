Внезапно умер капеллан Днепровской зенитной ракетной бригады

О печальном известии сообщил капеллан Дмитрий Поворотный.
По словам Дмитрия, еще несколько часов назад он разговаривал с Марьяном по телефону, но через некоторое время друзья сообщили, что капеллан умер.
Почивай отче-брат, ты много поработал при жизни, ты не прятался и не искал легких путей, был настоящим, надежным другом, товарищем, священником, капелланом, собратьем. Смерть – всегда несправедливая и неожиданная. Мне здесь будет не хватать тебя, друг. Упокой Господи протоиерея Православной Церкви Украины, офицера капелланской службы Вооруженных сил Украины Марианна Петровича Дюса, — написал Дмитрий Поворотный.
Марьяну Дюсу было 43 года. Об обстоятельствах его смерти пока ничего не известно.
Марьян Дюс служил в воздушном командовании Схід, а именно в Днепровской зенитной бригаде. 24 февраля этого года капеллан получил медаль «Защитнику Отчизны» от Президента Украины.
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