Внезапно умер капеллан Днепровской зенитной ракетной бригады

12 июля скончался капеллан Днепровской зенитной бригады Марьян Дюс.

О печальном известии сообщил капеллан Дмитрий Поворотный.

По словам Дмитрия, еще несколько часов назад он разговаривал с Марьяном по телефону, но через некоторое время друзья сообщили, что капеллан умер.

Почивай отче-брат, ты много поработал при жизни, ты не прятался и не искал легких путей, был настоящим, надежным другом, товарищем, священником, капелланом, собратьем. Смерть – всегда несправедливая и неожиданная. Мне здесь будет не хватать тебя, друг. Упокой Господи протоиерея Православной Церкви Украины, офицера капелланской службы Вооруженных сил Украины Марианна Петровича Дюса, — написал Дмитрий Поворотный.

Марьяну Дюсу было 43 года. Об обстоятельствах его смерти пока ничего не известно.

Марьян Дюс служил в воздушном командовании Схід, а именно в Днепровской зенитной бригаде. 24 февраля этого года капеллан получил медаль «Защитнику Отчизны» от Президента Украины.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: