Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Пришел в гости: в Днепре горожане нашли у себя дома хорька

Сегодня 14:48
просмотров

К днепрянам пришел чужой хорек.

Новости Днепра про Пришел в гости: в Днепре горожане нашли у себя дома хорька

Жители Днепра встретили в своем доме пушистика, который случайно наведался к ним в гости. Как рассказала днепрянка Татьяна, утром она заметила неизвестного зверька, который копался во дворе ее дома в Новокодакском районе.

Может кто узнает свое животное? Сегодня утром зашла в гости? – написала Татьяна в сообществе на Facebook Новокодакский район.

Днепрянка подозревает, что кто-то потерял своего любимца, поэтому ищет его хозяев.

На фото выше – домашний хорек или фретка. Животное – хищник из семьи куньих. Эти зверьки небольших размеров, поэтому хорошо прижились, как домашние питомцы. Они быстро привыкают к людям и любят с ними играть. Достаточно тихие и чистоплотные, но имеют характерный мускусный запах, к которому привыкают хозяева, но не любят посторонние. 

Взрослые хорьки самцы весят около 1,5 килограмма, а вот самочка несколько меньше, ее вес достигает не более 800 граммов.

Хорьки не конфликтны, но если на животное напасть, тогда оно может выпустить специфический секрет, вызывающий слезотечение и потерю обоняния. Специалисты советуют не пугать этого зверька, ведь неприятный запах может остаться в доме до недели.

Питаются зверьки мясом или специальным кормом. Хорьки хищники, поэтому вегетарианской пищей их кормить нельзя, потому что тогда животное может заболеть.

Напомним, ранее в Днепропетровской области заметили краснокнижную перегузницу. Этих животных в Украине осталось не больше сотни.

Читайте также:

Новости Днепра про Пришел в гости: в Днепре горожане нашли у себя дома хорькаУкраїнська Новости Днепра про Пришел в гости: в Днепре горожане нашли у себя дома хорькаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Побьет градом и зальет дождями: на Днепр сунет непогода
Новости Днепра
Сегодня 16:06
Побьет градом и зальет дождями: на Днепр сунет непогода

14 июля по всей территории Украины будет бурлить непогода. Не…

Не только парк Шевченко: где в Днепре могут существовать подземные ходы
Новости Днепра
Сегодня 15:26
Не только парк Шевченко: где в Днепре могут существовать подземные ходы

В Днепре существует легенда о большом количестве подземных ходов, пролегающих…

Жителей Днепра приглашают полакомиться бесплатной пиццей: когда и где
Новости Днепра
Сегодня 13:58
Жителей Днепра приглашают полакомиться бесплатной пиццей: когда и где

В эти выходные днепряне смогут полакомиться пиццей и развлечься в…

В Днепре предлагают переименовать улицу Гаванскую: зачем и как именно
Новости Днепра
Сегодня 13:18
В Днепре предлагают переименовать улицу Гаванскую: зачем и как именно

Улицу Гаванскую, которая в Приднепровске, предлагают переименовать в Пересеченскую.

Последние новости

На Черниговщине автомобиль попал под поезд: погибли супруги с двумя детьми
На Черниговщине автомобиль попал под поезд: погибли супруги с двумя детьми

Вчера, 12 июля, около 21:00 на Черниговщине возле пгт Куликовка автомобиль выехал на железнодорожные пути, несмотря на запретные сигналы, и попал под поезд: погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Сегодня 16:59
2
просмотров
Побьет градом и зальет дождями: на Днепр сунет непогода
Побьет градом и зальет дождями: на Днепр сунет непогода

14 июля по всей территории Украины будет бурлить непогода. Не обделит вниманием она и Днепр.

Сегодня 16:06
просмотров
Не только парк Шевченко: где в Днепре могут существовать подземные ходы
Не только парк Шевченко: где в Днепре могут существовать подземные ходы

В Днепре существует легенда о большом количестве подземных ходов, пролегающих под городом и построенных еще с момента основания населенного пункта. Наибольшая концентрация этих ходов находится в парке Шевченко, а вход в тоннель был в нынешнем Дворце студентов.

Сегодня 15:26
4
просмотров
В Киеве декоммунизируют монумент Родина-мать: что установят вместо советского герба
В Киеве декоммунизируют монумент Родина-мать: что установят вместо советского герба

В Киеве ко Дню Независимости снимут советский герб на щите монумента Родина-мать.

Сегодня 15:24
3
просмотров
На Днепропетровщине нашли мертвым без вести пропавшего 38-летнего мужчину: что известно
На Днепропетровщине нашли мертвым без вести пропавшего 38-летнего мужчину: что известно

Недавно мы писали, что в Днепропетровской области без вести пропал 38-летний Евгений Садовой.

Сегодня 14:44
8
просмотров
Жителей Днепра приглашают полакомиться бесплатной пиццей: когда и где
Жителей Днепра приглашают полакомиться бесплатной пиццей: когда и где

В эти выходные днепряне смогут полакомиться пиццей и развлечься в парках города.

Сегодня 13:58
4
просмотров
В Днепре предлагают переименовать улицу Гаванскую: зачем и как именно
В Днепре предлагают переименовать улицу Гаванскую: зачем и как именно

Улицу Гаванскую, которая в Приднепровске, предлагают переименовать в Пересеченскую.

Сегодня 13:18
5
просмотров
Внезапно умер капеллан Днепровской зенитной ракетной бригады
Внезапно умер капеллан Днепровской зенитной ракетной бригады

12 июля скончался капеллан Днепровской зенитной бригады Марьян Дюс.

Сегодня 12:34
5
просмотров
Как 20 лет назад выглядела улица Южная в Днепре: остатки доходных домов и проезжая часть (ФОТО)
Как 20 лет назад выглядела улица Южная в Днепре: остатки доходных домов и проезжая часть (ФОТО)

Еще в 2015 году улица Южная была проездной. По обе стороны ее теснились старинные двухэтажные дома постройки 1890-х годов. Тогда же была начата ее реконструкция. Теперь это пешеходная улица с многоэтажными бизнес-центрами, «светящейся» рекой, детской площадкой, различными заведениями и зоной…

Сегодня 12:32
5
просмотров
В Днепре в подъезде дома нашли труп: в полиции просят помочь установить личность
В Днепре в подъезде дома нашли труп: в полиции просят помочь установить личность

Нужна ваша помощь!

Сегодня 12:14
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх