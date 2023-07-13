Пришел в гости: в Днепре горожане нашли у себя дома хорька

Жители Днепра встретили в своем доме пушистика, который случайно наведался к ним в гости. Как рассказала днепрянка Татьяна, утром она заметила неизвестного зверька, который копался во дворе ее дома в Новокодакском районе.
Может кто узнает свое животное? Сегодня утром зашла в гости? – написала Татьяна в сообществе на Facebook Новокодакский район.
Днепрянка подозревает, что кто-то потерял своего любимца, поэтому ищет его хозяев.
На фото выше – домашний хорек или фретка. Животное – хищник из семьи куньих. Эти зверьки небольших размеров, поэтому хорошо прижились, как домашние питомцы. Они быстро привыкают к людям и любят с ними играть. Достаточно тихие и чистоплотные, но имеют характерный мускусный запах, к которому привыкают хозяева, но не любят посторонние.
Взрослые хорьки самцы весят около 1,5 килограмма, а вот самочка несколько меньше, ее вес достигает не более 800 граммов.
Хорьки не конфликтны, но если на животное напасть, тогда оно может выпустить специфический секрет, вызывающий слезотечение и потерю обоняния. Специалисты советуют не пугать этого зверька, ведь неприятный запах может остаться в доме до недели.
Питаются зверьки мясом или специальным кормом. Хорьки хищники, поэтому вегетарианской пищей их кормить нельзя, потому что тогда животное может заболеть.
Напомним, ранее в Днепропетровской области заметили краснокнижную перегузницу. Этих животных в Украине осталось не больше сотни.
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