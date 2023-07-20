На блокпосту возле Песчанки обнаружили военного с пулевым ранением: родители не верят в самоубийство - Днепр Инфо
На блокпосту возле Песчанки обнаружили военного с пулевым ранением: родители не верят в самоубийство
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Сегодня 08:31

13 июня ночью в блиндаже на блокпосту возле села Песчанка Новомосковского района обнаружили военнослужащего без признаков жизни.

Новости Днепра про На блокпосту возле Песчанки обнаружили военного с пулевым ранением: родители не верят в самоубийство

Как сообщили в полиции, предварительная причина смерти военнослужащего – сквозное огнестрельное пулевое ранение головы. В настоящее время назначен ряд экспертных исследований. Следователи зарегистрировали этот факт в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает “Суспільне”, погибший военный — это 24-летний Богдан Говорухин, боец воинской части №3036 Национальной гвардии Украины.

В воинской части родителям назвали причину смерти – Богдан якобы во время боевого задания в селе Песчанка выстрелил себе в подбородок из табельного оружия и из-за этого погиб на месте.

Новости Днепра про На блокпосту возле Песчанки обнаружили военного с пулевым ранением: родители не верят в самоубийство

Отец парня Владимир Говорухин не верит в это. По его словам, на теле сына были повреждения: синяки и ссадины. Также Владимир отмечает, что было видно, что выстрел был совершен в шею, череп не поврежден, поэтому самоубийства быть точно не могло. Более того, сын за пять часов до смерти переписывался с матерью и говорил, что скоро приедет в отпуск.

Родители погибшего убеждены, что парня избили, а затем застрелили. Они хотят эксгумировать тело и провести повторную экспертизу. Над этим уже работает адвокат.

Досудебное расследование продолжается.

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