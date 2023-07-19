По Днепру ездил автомобиль, угнанный два года назад

Об этом сообщили в патрульной полиции.
Во вторник, 18 июля, патрульные заметили автомобиль с номерами, которые ему не принадлежат. Нарушителя остановили для проверки. Как выяснилось, в свидетельстве о регистрации были следы подделки.
Проверив идентификатор на кузове автомобиля, патрульные заподозрили, что синий Volkswagen, ворованный. Пробив информацию о базах МВД, оказалось, что машина сейчас в розыске, а угнали ее два года назад.
На место инцидента вызвали следователей.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Кривом Роге неизвестный поджег автомобиль местного бизнесмена.
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