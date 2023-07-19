Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Депутата из Днепропетровщины оштрафовали на 2 миллиона гривен: чем он провинился

Депутата из Днепропетровщины оштрафовали на 2 миллиона гривен: чем он провинился

Сегодня 20:30
просмотров

У депутата из Кривого Рога конфисковали более 2 миллионов гривен.

Новости Днепра про Депутата из Днепропетровщины оштрафовали на 2 миллиона гривен: чем он провинился

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

По данным ведомства, депутат одной из территориальных общин Днепропетровской области купил элитный автомобиль, хотя официально не имел денег на такую ценную покупку. К ВАКСу обратилась Специальная антикоррупционная прокуратура, заподозрившая должностного лица в нечестности.

Как сообщили в суде, депутат приобрел автомобиль Mercesed-Benz S450 4matic 2021 года выпуска свыше 3,6 млн грн.

Поэтому 10 июля ВАКС частично удовлетворила иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры к депутату и принял взыскать в доход государства стоимость части автомобиля (54,17%), то есть – 1 959 817, 69 грн. Именно этой суммы, по мнению САП, не хватило бы должностному лицу для покупки машины.

Теперь депутат может оспорить приговор в течение 30 дней.

Читайте также:

Новости Днепра про Депутата из Днепропетровщины оштрафовали на 2 миллиона гривен: чем он провинилсяУкраїнська Новости Днепра про Депутата из Днепропетровщины оштрафовали на 2 миллиона гривен: чем он провинилсяРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

К Днепру несется резкое похолодание
Новости Днепра
Сегодня 21:17
К Днепру несется резкое похолодание

В Днепр на несколько дней приедет прохладный атмосферный фронт.

По Днепру ездил автомобиль, угнанный два года назад
Новости Днепра
Сегодня 19:56
По Днепру ездил автомобиль, угнанный два года назад

В Днепре разъезжал краденый автомобиль.

В центре Кривого Рога подожгли элитный автомобиль
Новости Днепра
Сегодня 19:12
В центре Кривого Рога подожгли элитный автомобиль

В Кривом Роге подожгли автомобиль, который может принадлежать местному бизнесмену.

В Днепре более полугода не могут установить личность погибшего в ДТП мужчины: ищут свидетелей
Новости Днепра
Сегодня 18:36
В Днепре более полугода не могут установить личность погибшего в ДТП мужчины: ищут свидетелей

В Днепре ищут свидетелей смертельного ДТП, которое произошло 9 февраля.

Последние новости

К Днепру несется резкое похолодание
К Днепру несется резкое похолодание

В Днепр на несколько дней приедет прохладный атмосферный фронт.

Сегодня 21:17
4
просмотров
По Днепру ездил автомобиль, угнанный два года назад
По Днепру ездил автомобиль, угнанный два года назад

В Днепре разъезжал краденый автомобиль.

Сегодня 19:56
5
просмотров
В центре Кривого Рога подожгли элитный автомобиль
В центре Кривого Рога подожгли элитный автомобиль

В Кривом Роге подожгли автомобиль, который может принадлежать местному бизнесмену.

Сегодня 19:12
3
просмотров
В Днепре более полугода не могут установить личность погибшего в ДТП мужчины: ищут свидетелей
В Днепре более полугода не могут установить личность погибшего в ДТП мужчины: ищут свидетелей

В Днепре ищут свидетелей смертельного ДТП, которое произошло 9 февраля.

Сегодня 18:36
3
просмотров
В Кривом Роге мужчина всадил знакомому нож в спину: что произошло
В Кривом Роге мужчина всадил знакомому нож в спину: что произошло

Злоумышленник уже имел судимость.

Сегодня 18:03
5
просмотров
Черный дым видели в километрах: в Днепре произошел масштабный пожар (ВИДЕО)
Черный дым видели в километрах: в Днепре произошел масштабный пожар (ВИДЕО)

На окраине Днепра горели дачи.

Сегодня 17:55
5
просмотров
Стало известно, когда в Днепре могут повысить тарифы на парковку
Стало известно, когда в Днепре могут повысить тарифы на парковку

В Днепре определились с тем, когда могут повысить тарифы на парковку.

Сегодня 17:16
1
просмотров
Правила поступления и рейтинг вузов Днепра 2023: на каком месте учебные заведения среди всех по Украине
Правила поступления и рейтинг вузов Днепра 2023: на каком месте учебные заведения среди всех по Украине

Вступительная кампания в вузы Днепра в самом разгаре и продлиться до конца месяца. Абитуриенты с помощью своих электронных кабинетов подают заявления в разные вузы Днепра и Украины. Результаты можно будет узнать уже в начале августа и к 1 сентября будущий…

Сегодня 17:09
4
просмотров
Почти прошел насквозь: в Кривом Роге 13-летний мальчик напоролся на гвоздь
Почти прошел насквозь: в Кривом Роге 13-летний мальчик напоролся на гвоздь

Пришлось вызвать спасателей.

Сегодня 17:00
5
просмотров
В Днепре перекроют бульвар Славы: когда и зачем
В Днепре перекроют бульвар Славы: когда и зачем

Важная информация!

Сегодня 16:27
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх