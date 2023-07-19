Депутата из Днепропетровщины оштрафовали на 2 миллиона гривен: чем он провинился

У депутата из Кривого Рога конфисковали более 2 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

По данным ведомства, депутат одной из территориальных общин Днепропетровской области купил элитный автомобиль, хотя официально не имел денег на такую ценную покупку. К ВАКСу обратилась Специальная антикоррупционная прокуратура, заподозрившая должностного лица в нечестности.

Как сообщили в суде, депутат приобрел автомобиль Mercesed-Benz S450 4matic 2021 года выпуска свыше 3,6 млн грн.

Поэтому 10 июля ВАКС частично удовлетворила иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры к депутату и принял взыскать в доход государства стоимость части автомобиля (54,17%), то есть – 1 959 817, 69 грн. Именно этой суммы, по мнению САП, не хватило бы должностному лицу для покупки машины.

Теперь депутат может оспорить приговор в течение 30 дней.

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