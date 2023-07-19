На Дніпропетровщині у бліндажі на блокпосту виявили військового з кульовим пораненням голови: коментар поліції

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
На місце події виїхали правоохоронці. Там вони вилучили автоматичну зброю та особисті речі загиблого. Тіло солдата доставили до моргу. Попередня причина смерті військовослужбовця – наскрізне вогнепальне кульове поранення голови.
Цього ж дня слідчі зареєстрували зазначений факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України.
Наразі призначено ряд експертних досліджень, зокрема судово-медична експертиза, що дозволить встановити точну причину смерті військовослужбовця.
Досудове розслідування триває.
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