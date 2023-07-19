В Днепре возле Поплавка сняли странную птицу

На днях на Набережной заметили странную птицу, которая крепко спала, несмотря на громкую музыку, звучавшую из ресторана неподалеку.
Как рассказал днепрянин Константин, птица спала, пряча голову под крыло.
Очень похож на великого Баклана, видел так много лет назад в нашем теплом Крыму. Но могу ошибаться. Друзья, подскажите – кто это и как он оказался почти в центре Днепра? – написал Константин.
Днепрянин отметил, что птица здорова и в помощи людей не нуждается.
По словам местных, это баклан. Эти птицы давно живут на Днепре, однако нужно знать места, где они водятся.
Днепряне заметили, что их всегда много жило по Днепру в черте города. Особенно в районе Кайдакского моста, на островках.
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