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  • На блокпосту біля Піщанки виявили військового з кульовим пораненням: батьки не вірять у самогубство

На блокпосту біля Піщанки виявили військового з кульовим пораненням: батьки не вірять у самогубство

Сьогодні 08:31
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13 червня вночі у бліндажі на блокпосту біля села Піщанка Новомосковського району виявили військовослужбовця без ознак життя.

Новости Днепра про На блокпосту біля Піщанки виявили військового з кульовим пораненням: батьки не вірять у самогубство

Як повідомили у поліції, попередня причина смерті військовослужбовця – наскрізне вогнепальне кульове поранення голови. Наразі призначено ряд експертних досліджень. Слідчі зареєстрували зазначений факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України.

Як повідомляє “Суспільне”, загиблий військовий – це 24-річний Богдан Говорухін, боєць військової частини №3036 Національної гвардії України.

У військовій частині батькам назвали причину смерть – Богдан нібито під час бойового завдання у селі Піщанка вистрілив собі у підборіддя з табельної зброї і через це загинув на місці.

Новости Днепра про На блокпосту біля Піщанки виявили військового з кульовим пораненням: батьки не вірять у самогубство

Батько хлопця Володимир Говорухін не вірить у це. За його словами, на тілі сина були ушкодження: перебите праве вухо, ліве вухо забите, побите перенісся, на лобі синці, синець на лівому біцепсі. Також Володимир зазначає, що було видно, що постріл був скоєний у шию, череп не розтрощений, тому самогубства бути точно не могло. Ба більше, син за п’ять годин до смерті переписувався з матір’ю та казав, що скоро приїде у відпустку.

Батьки загиблого переконані, що хлопця побили, а потім застрелили. Вони хочуть ексгумувати тіло та провести повторну експертизу. Над цим вже працює адвокат.

Досудове розслідування триває.

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Новости Днепра про На блокпосту біля Піщанки виявили військового з кульовим пораненням: батьки не вірять у самогубствоУкраїнська Новости Днепра про На блокпосту біля Піщанки виявили військового з кульовим пораненням: батьки не вірять у самогубствоРусский

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