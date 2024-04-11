Могут демонтировать подъезд: в Кривом Роге после взрыва газа отселили около 40 квартир

В Кривом Роге после взрыва, вероятно, придется демонтировать целый подъезд. Такие прогнозы озвучивают местные власти.
Один подъезд девятиэтажки сильно пострадал в результате ночного взрыва. Это 36 квартир. Они разбиты. Людей из изуродованной части дома отселили.
Пока эксперты решают — восстанавливать подъезд или демонтировать. Обследование будет длиться две недели. До этого жильцы в квартиры вернуться не могут.
Людям, чьи квартиры разрушило взрыв, выплатят по 40 тысяч гривен. Сегодня с 14.00 жителей пустят в дома за вещами и документами в сопровождении спасателей.
Свет, вода, газ в соседних подъездах восстановлены.
Причины взрыва такой мощности устанавливают. Хотя ГСЧС утром отмечала, что, вероятно, это был взрыв бытового газа.
Напомним, под завалами дома в Кривом Роге, где произошел взрыв из-за утечки газа, нашли тело мужчины. Впоследствии погибшего удалось деблокировать из-под тяжелых плит.
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