Можуть демонтувати під’їзд: у Кривому Розі після вибуху газу відселили майже 40 квартир

У Кривому Розі після вибуху ймовірно доведеться демонтувати цілий під’їзд. Такі прогнози озвучує місцева влада.
Один під’їзд дев’ятиповерхівки дуже постраждав внаслідок нічного вибуху. Це 36 квартир. Вони потрощені. Людей з понівеченої частини будинку відселили.
Наразі експерти вирішують – відновлювати під’їзд чи демонтувати. Обстеження триватиме два тижні. До цього мешканці у квартири повернутися не можуть.
Людям, чиї квартири зруйнувало вибухом, виплатять по 40 тисяч гривень. Сьогодні з 14.00 жителів пустять до помешкань за речами та документами у супроводі рятувальників.
Світло, вода, газ у сусідніх під’їздах відновлено.
Причини вибуху такої потужності ще встановлюють. Хоча ДСНС зранку зазначала, що ймовірно це був вибух побутового газу.
Нагадаємо, під завалами будинку в Кривому Розі, де стався вибух через витік газу, знайшли тіло чоловіка. Згодом загиблого вдалося деблокувати з-під важких плит.
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