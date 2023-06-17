Марку «Русский военный корабль, иди…!» признали лучшей в мире: подробности

Акционерное общество "Укрпочта" одержало победу в премии "World Post&Parcel Awards - 2023". Марка "Русский военный корабль, иди...!" была признана лучшей в мире в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба компании, «Укрпочта» была отмечена наградами почетной премии в сфере почтовой и экспресс-доставки «World Post&Parcel Awards 2023» сразу в трех категориях: «Филателистическая кампания года», «Почтовый оператор» и в специальной номинации «Лидер отрасли».

Торжественное награждение победителей прошло 14 июня в столице Эстонии, Таллинне.

Почтовая марка «Русский военный корабль, иди…» представлена в экспозиции Смитсоновского Почтового музея в Вашингтоне. Экземпляры почтовых марок Украины военного времени есть в коллекциях лидеров государств и глав международных организаций, которые посещали Украину в течение 2022 года. Тиражи почтовых марок выросли до миллионов. Только тираж почтового выпуска «Русский военный корабль … все!» составил 5 млн экземпляров, — говорится в сообщении.

Отметим, «World Post & Parcel Awards» — самая авторитетная отраслевая премия, которая 24-й год подряд отмечает достижения в индустрии почты и экспресс-доставки. В открытом конкурсе ежегодно принимают участие компании почтовой и экспресс-доставки и компании, создающие технологические решения для автоматизации и информационного обмена в почтово-логистической сфере.

Напомним немного о марке «Русский военный корабль, иди…!»: ее выпустили в апреле 2022 года. Именно эти слова сказал украинский пограничник с острова Змеиный, когда оккупанты сказали ему сдаться. Тираж марки с кораблем стал рекордным — 1 миллион экземпляров.

В апреле российский ракетный крейсер «Москва», который был изображен на марке, потопили украинские защитники. После этого марка «Укрпочты» стала самым дорогим лотом, который продали на благотворительном аукционе от Prozorro — ее приобрели за 5 миллионов гривен.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: