Марку «Русский военный корабль, иди…!» признали лучшей в мире: подробности

Как сообщает пресс-служба компании, «Укрпочта» была отмечена наградами почетной премии в сфере почтовой и экспресс-доставки «World Post&Parcel Awards 2023» сразу в трех категориях: «Филателистическая кампания года», «Почтовый оператор» и в специальной номинации «Лидер отрасли».
Торжественное награждение победителей прошло 14 июня в столице Эстонии, Таллинне.
Почтовая марка «Русский военный корабль, иди…» представлена в экспозиции Смитсоновского Почтового музея в Вашингтоне. Экземпляры почтовых марок Украины военного времени есть в коллекциях лидеров государств и глав международных организаций, которые посещали Украину в течение 2022 года. Тиражи почтовых марок выросли до миллионов. Только тираж почтового выпуска «Русский военный корабль … все!» составил 5 млн экземпляров, — говорится в сообщении.
Отметим, «World Post & Parcel Awards» — самая авторитетная отраслевая премия, которая 24-й год подряд отмечает достижения в индустрии почты и экспресс-доставки. В открытом конкурсе ежегодно принимают участие компании почтовой и экспресс-доставки и компании, создающие технологические решения для автоматизации и информационного обмена в почтово-логистической сфере.
Напомним немного о марке «Русский военный корабль, иди…!»: ее выпустили в апреле 2022 года. Именно эти слова сказал украинский пограничник с острова Змеиный, когда оккупанты сказали ему сдаться. Тираж марки с кораблем стал рекордным — 1 миллион экземпляров.
В апреле российский ракетный крейсер «Москва», который был изображен на марке, потопили украинские защитники. После этого марка «Укрпочты» стала самым дорогим лотом, который продали на благотворительном аукционе от Prozorro — ее приобрели за 5 миллионов гривен.
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