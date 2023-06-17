Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Марку «Русский военный корабль, иди…!» признали лучшей в мире: подробности

Сегодня 12:52
просмотров

Акционерное общество "Укрпочта" одержало победу в премии "World Post&Parcel Awards - 2023". Марка "Русский военный корабль, иди...!" была признана лучшей в мире в 2022 году.

Новости Днепра про Марку

Как сообщает пресс-служба компании, «Укрпочта» была отмечена наградами почетной премии в сфере почтовой и экспресс-доставки «World Post&Parcel Awards 2023» сразу в трех категориях: «Филателистическая кампания года», «Почтовый оператор» и в специальной номинации «Лидер отрасли».

Торжественное награждение победителей прошло 14 июня в столице Эстонии, Таллинне.

Почтовая марка «Русский военный корабль, иди…» представлена в экспозиции Смитсоновского Почтового музея в Вашингтоне. Экземпляры почтовых марок Украины военного времени есть в коллекциях лидеров государств и глав международных организаций, которые посещали Украину в течение 2022 года. Тиражи почтовых марок выросли до миллионов. Только тираж почтового выпуска «Русский военный корабль … все!» составил 5 млн экземпляров, — говорится в сообщении.

Отметим, «World Post & Parcel Awards» — самая авторитетная отраслевая премия, которая 24-й год подряд отмечает достижения в индустрии почты и экспресс-доставки. В открытом конкурсе ежегодно принимают участие компании почтовой и экспресс-доставки и компании, создающие технологические решения для автоматизации и информационного обмена в почтово-логистической сфере.

Новости Днепра про Марку

Напомним немного о марке «Русский военный корабль, иди…!»: ее выпустили в апреле 2022 года. Именно эти слова сказал украинский пограничник с острова Змеиный, когда оккупанты сказали ему сдаться. Тираж марки с кораблем стал рекордным — 1 миллион экземпляров.

В апреле российский ракетный крейсер «Москва», который был изображен на марке, потопили украинские защитники. После этого марка «Укрпочты» стала самым дорогим лотом, который продали на благотворительном аукционе от Prozorro — ее приобрели за 5 миллионов гривен.

Читайте также:

Новости Днепра про Марку Українська Новости Днепра про Марку Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Харьковской области россияне попали противотанковой ракетой в гражданский автомобиль: есть погибшие
    Новости Украины
    Сегодня 13:35
    В Харьковской области россияне попали противотанковой ракетой в гражданский автомобиль: есть погибшие

    Не простим!

    Огромное дерево, мусор и зеленая вода: как выглядят пляжи Одессы после подрыва Каховской ГЭС (ФОТО)
    Новости Украины
    Вчера 16:12
    Огромное дерево, мусор и зеленая вода: как выглядят пляжи Одессы после подрыва Каховской ГЭС (ФОТО)

    6 июня 2023 года россияне подорвали Каховскую ГЭС – это…

    «Хочу сейчас увидеть глаза президента ЮАР и других «товарищей»: мэр Днепра о взрывах в Киеве и визите африканской миротворческой миссии
    Новости Днепра
    Вчера 13:26
    «Хочу сейчас увидеть глаза президента ЮАР и других «товарищей»: мэр Днепра о взрывах в Киеве и визите африканской миротворческой миссии

    Тревога продолжалась с 11:06 до 12:17. В это время в…

    Вода в Днепре по некоторым показателям загрязнена в 28 тысяч раз больше нормы, – Ляшко
    Новости Днепра
    Вчера 11:13
    Вода в Днепре по некоторым показателям загрязнена в 28 тысяч раз больше нормы, – Ляшко

    Вся акватория Днепра ниже дамбы Каховской ГЭС загрязнена.

    Последние новости

    В Харьковской области россияне попали противотанковой ракетой в гражданский автомобиль: есть погибшие
    В Харьковской области россияне попали противотанковой ракетой в гражданский автомобиль: есть погибшие

    Не простим!

    Сегодня 13:35
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине горел частный дом: погиб 78-летний дедушка
    На Днепропетровщине горел частный дом: погиб 78-летний дедушка

    Вчера, 16 июня, в 16:49 в Службу спасения сообщили о пожаре на улице Богдана Хмельницкого поселка Куриловка.

    Сегодня 12:05
    0
    просмотров
    Отравилась свежими фруктами: в Днепре умерла 16-летняя девушка
    Отравилась свежими фруктами: в Днепре умерла 16-летняя девушка

    В Днепре произошел трагический случай.

    Сегодня 11:17
    1
    просмотров
    В Днепре в озере утонул мужчина: тело нашли в 70 метрах от берега
    В Днепре в озере утонул мужчина: тело нашли в 70 метрах от берега

    Вчера, 16 июня, в 21:01 на линию "101" поступило сообщение о том, что в акватории озера в Самарском районе города обнаружено тело человека.

    Сегодня 10:27
    0
    просмотров
    В Кривом Роге на остановке вспыхнул пожар: огонь уничтожил 5 микроавтобусов (ФОТО)
    В Кривом Роге на остановке вспыхнул пожар: огонь уничтожил 5 микроавтобусов (ФОТО)

    Сегодня в 01:56 в Службу спасения сообщили о том, что на микрорайоне 7 Заречный в Кривом Роге вспыхнул пожар.

    Сегодня 09:46
    1
    просмотров
    Много изменений: как в субботу в Днепре работает общественный транспорт
    Много изменений: как в субботу в Днепре работает общественный транспорт

    Важная информация!

    Сегодня 09:26
    0
    просмотров
    В каком состоянии 78-летняя женщина, пострадавшая в результате вчерашнего вражеского обстрела Никополя
    В каком состоянии 78-летняя женщина, пострадавшая в результате вчерашнего вражеского обстрела Никополя

    Вчера под вечер оккупанты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии.

    Сегодня 08:55
    3
    просмотров
    Тревоги и вражеские атаки: как прошла ночь на Днепропетровщине
    Тревоги и вражеские атаки: как прошла ночь на Днепропетровщине

    Ночью россияне снова терроризировали жителей Днепропетровщины.

    Сегодня 08:18
    1
    просмотров
    Погода на 17 июня: в Днепре немного облачно, но тепло
    Погода на 17 июня: в Днепре немного облачно, но тепло

    Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода ожидается в Днепре по утрам и вечерам, а днем небо могут затянуть тучи, но ненадолго.

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Враг продолжает терроризировать Никополь: подробности от ОВА
    Враг продолжает терроризировать Никополь: подробности от ОВА

    В течение дня, 16 июня, было неспокойно на Никопольщине. Агрессор накрывал город артиллерией.

    Вчера 22:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх