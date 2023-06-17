Марку “Русскій воєнний корабль, іді…!” визнали найкращою в світі: подробиці

Як повідомляє пресслужба компанії, “Укрпошта” була відзначена нагородами почесної премії у сфері поштової та експрес-доставки “World Post & Parcel Awards 2023” відразу в трьох категоріях: “Філателістична кампанія року”, “Поштовий оператор” та в спеціальній номінації “Лідер галузі”.
Урочисте нагородження переможців пройшло 14 червня в столиці Естонії, Таллінні.
Поштова марка “Русскій воєнний корабль, іді…” представлена в експозиції Смітсонівського поштового музею у Вашингтоні. Екземпляри поштових марок України воєнного часу є в колекціях лідерів держав і глав міжнародних організацій, які відвідували Україну вподовж 2022 року. Тиражі поштових марок зросли до мільйонів. Так, лише тираж поштового випуску “Русскій воєнний корабль… ВСЬО!” склав 5 млн примірників, – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, “World Post & Parcel Awards” – найавторитетніша галузева премія, яка 24 рік поспіль відзначає здобутки в індустрії пошти та експрес-доставки. У відкритому конкурсі щорічно беруть участь компанії поштової та експрес-доставки і компанії, що створюють технологічні рішення для автоматизації й інформаційного обміну в поштово-логістичній сфері.
Нагадаємо трішки про марку “Русскій воєнний корабль, іді…!”: її випустили у квітні 2022 року. Саме ці слова сказав український прикордонник з острова Зміїний, коли окупанти сказали йому здатися. Тираж марки з кораблем став рекордним – 1 мільйон примірників.
У квітні російський ракетний крейсер “Москва”, який було зображено на марці, потопили українські захисники. Після цього марка “Укрпошти” стала найдорожчим лотом, який продали на благодійному аукціоні від Prozorro – її придбали за 5 мільйонів гривень.
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