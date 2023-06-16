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  • У Нікополі жінка запросила в гості чоловіка, а потім вдарила його ножем у серце

У Нікополі жінка запросила в гості чоловіка, а потім вдарила його ножем у серце

Сьогодні 18:41
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14 червня близько 20:00 до поліції Нікополя надійшло повідомлення про поножовщину в одній із квартир.

Новости Днепра про У Нікополі жінка запросила в гості чоловіка, а потім вдарила його ножем у серце

Поліцейські виїхали на виклик та виявили чоловіка з ножовими пораненнями.

Як з’ясувалося, місцева 31-річна жителька запросила до себе додому чоловіка, з яким познайомилася напередодні. У квартирі між ними виникла суперечка, під час якої жінка схопила кухонний ніж та завдала два поранення чоловіку у серце та у спину.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці затримали підозрювану та вилучили знаряддя злочину.

Новости Днепра про У Нікополі жінка запросила в гості чоловіка, а потім вдарила його ножем у серце

15 червня слідчі повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України, та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер жінка може провести за ґратами до 15 років.

В якому стані постраждалий – невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині під час посиденьок чоловік напав на знайомого та пирнув ножем у живіт.

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Новости Днепра про У Нікополі жінка запросила в гості чоловіка, а потім вдарила його ножем у серцеУкраїнська Новости Днепра про У Нікополі жінка запросила в гості чоловіка, а потім вдарила його ножем у серцеРусский

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