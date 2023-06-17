Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Тривоги та ворожі атаки: як минула ніч на Дніпропетровщині

Сьогодні 08:18
просмотров

Вночі росіяни знову тероризували мешканців Дніпропетровщини.

Новости Днепра про Тривоги та ворожі атаки: як минула ніч на Дніпропетровщині

Так, ворог з артилерії бив по Нікополю. У результаті у місті пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, лінію електропередачі.

Новости Днепра про Тривоги та ворожі атаки: як минула ніч на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Тривоги та ворожі атаки: як минула ніч на Дніпропетровщині

Також окупанти обстріляли Марганецьку громаду.

Новости Днепра про Тривоги та ворожі атаки: як минула ніч на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Тривоги та ворожі атаки: як минула ніч на Дніпропетровщині

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

На щастя, без жертв та постраждалих.

В інших громадах було спокійно.

Мирної суботи. Переможемо, – зазначив Микола Лукашук.

Читайте також:

Новости Днепра про Тривоги та ворожі атаки: як минула ніч на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Тривоги та ворожі атаки: як минула ніч на ДніпропетровщиніРусский

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Нікополі жінка запросила в гості чоловіка, а потім вдарила його ножем у серце
    Новини Дніпра
    Вчора 18:41
    У Нікополі жінка запросила в гості чоловіка, а потім вдарила його ножем у серце

    14 червня близько 20:00 до поліції Нікополя надійшло повідомлення про…

    8 червня пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині син розшукує маму
    Новини Дніпра
    Вчора 15:02
    8 червня пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині син розшукує маму

    У Нікополі зникла безвісти 74-річна Лариса Красновська.

    Десятки будинків: кому сьогодні у Дніпрі відключили воду
    Новини Дніпра
    Вчора 14:30
    Десятки будинків: кому сьогодні у Дніпрі відключили воду

    Зробіть про всяк випадок запаси питної та технічної води!

    На Дніпропетровщині відпочивальники врятували потопельника
    Новини Дніпра
    Вчора 13:29
    На Дніпропетровщині відпочивальники врятували потопельника

    Поблизу Павлограду відпочивальники відкачали чоловіка, який ледь не втонув.

    Наверх