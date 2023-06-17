Тривоги та ворожі атаки: як минула ніч на Дніпропетровщині

Вночі росіяни знову тероризували мешканців Дніпропетровщини.

Так, ворог з артилерії бив по Нікополю. У результаті у місті пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, лінію електропередачі.

Також окупанти обстріляли Марганецьку громаду.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

На щастя, без жертв та постраждалих.

В інших громадах було спокійно.

Мирної суботи. Переможемо, – зазначив Микола Лукашук.

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