В якому стані 78-річна жінка, яка постраждала внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу Нікополя - Днепр Инфо
В якому стані 78-річна жінка, яка постраждала внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу Нікополя
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Сегодня 08:55

Учора надвечір окупанти вдарили по Нікополю з важкої артилерії.

Новости Днепра про В якому стані 78-річна жінка, яка постраждала внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу Нікополя

На жаль, у результаті загинув 81-річний чоловік. Постраждала жінка 78 років. У неї осколкове поранення.

Сьогодні Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, розповів, в якому вона стані.

За його словами, постраждалу госпіталізували. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, раніше ми писали, як минула ніч на Дніпропетровщині.

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Новости Днепра про В якому стані 78-річна жінка, яка постраждала внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу НікополяУкраїнська Новости Днепра про В якому стані 78-річна жінка, яка постраждала внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу НікополяРусский

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