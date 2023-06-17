На жаль, у результаті загинув 81-річний чоловік. Постраждала жінка 78 років. У неї осколкове поранення.
Сьогодні Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, розповів, в якому вона стані.
За його словами, постраждалу госпіталізували. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Нагадаємо, раніше ми писали, як минула ніч на Дніпропетровщині.
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