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  • Спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на Чемпіонаті Європи з таеквон-до ІТФ

Спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на Чемпіонаті Європи з таеквон-до ІТФ

Сьогодні 09:32
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Вітаємо!

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на Чемпіонаті Європи з таеквон-до ІТФ

З 16 до 21 квітня в місті Копер (Словенія) проходив Чемпіонат Європи з таеквон-до ІТФ серед дорослих, юніорів, юнаків та ветеранів.

Спортсмени з Дніпра вибороли на цих змаганнях 13 медалей: 4 золоті, 5 срібних та 4 бронзові.

Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.

  • Золото та бронза – Долгов Єгор;
  • Золото та срібло – Чехлатий Артем;
  • Золото та бронза – Прокопенко Тіхон;
  • Золото – Керб Матвій;
  • Два срібла та бронза – Синьова Діана;
  • Срібло – Тіхоновський Андрій;
  • Срібло – Носков Владислав;
  • Бронза – Гурбанов Давід.

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на Чемпіонаті Європи з таеквон-до ІТФ

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств ММА.

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Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на Чемпіонаті Європи з таеквон-до ІТФУкраїнська

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