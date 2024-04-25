Спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на Чемпіонаті Європи з таеквон-до ІТФ

Вітаємо!

З 16 до 21 квітня в місті Копер (Словенія) проходив Чемпіонат Європи з таеквон-до ІТФ серед дорослих, юніорів, юнаків та ветеранів.

Спортсмени з Дніпра вибороли на цих змаганнях 13 медалей: 4 золоті, 5 срібних та 4 бронзові.

Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.

Золото та бронза – Долгов Єгор;

Золото та срібло – Чехлатий Артем;

Золото та бронза – Прокопенко Тіхон;

Золото – Керб Матвій;

Два срібла та бронза – Синьова Діана;

Срібло – Тіхоновський Андрій;

Срібло – Носков Владислав;

Бронза – Гурбанов Давід.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств ММА.

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