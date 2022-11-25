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Люмен, литий и пластик: как выбрать фонарик для дома и улицы

Сегодня 17:39
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Тотальный блекаут в Днепре показал насколько важно иметь дома альтернативные источники света, которые будут всегда под рукой. Как выбрать качественный фонарик для улицы и дома – разбирались журналисты dnepr.info.

 

Ширина и длина луча света

Тотальный блекаут в Днепре показал насколько важно иметь дома альтернативные источники света, которые будут всегда под рукой. Как выбрать качественный фонарик для улицы и дома – разбирались журналисты dnepr.info.
Главное, на что нужно обратить внимание при покупке фонарика — это оптика, тип и емкость аккумулятора.
Фонарик может светить «широким» или «узким» пятном, с фокусом или рассеяно. Чем шире будет «пятно» света – тем меньше фонарь будет светить в даль. И наоборот, если луч будет рассекать темноту на несколько метров – то это будет просто узкая полоска света. В самых дешевых фонариках ширину и дальность света регулировать нельзя. За 100-200 грн можно купить обычный фонарик, освещающий пространство перед его владельцем площадью метр на метр.
В фонариках подороже луч можно регулировать с помощью ступенчатого или плавного переключателя. Последний меняет световой поток не резко, как первый и считается более удобным. На цене это никак не отражается.

Батарейки и заряд

Второе по важности, на что нужно обратить внимание при покупке фонарика – тип аккумулятора. Более дешевые модели функционируют от батареек типа АА или ААА. В таком случае при себе лучше иметь запасной набор «заряда».
Литиевая батарея может держать заряд в два раза дольше, по сравнению с батарейками АА или ААА, но фонарики с ней стоят дороже.
Li-ION батареи хватит на то, чтобы фонарик проработал 10 часов подряд, но после этого его нужно заряжать от розетки.
Фонари, работающие на заряде на батареи через розетку, считаются самыми мощными. Их заряда хватает на долго, они светят ярче и, как правило, оснащены различными дополнительными «наворотами» в виде регулировки яркости света и прочего. Чтобы фонарик проработал до 12 часов без подзарядки его емкость батареи должна быть не менее 2 000 мАч.
Есть также модели со встроенной динамо-машиной, когда работая руками владелец фонарика сам заряжает «батарейку» аккумулятора. В зависимости от того, сколько нужно приложить усилий для зарядки батареи – разниться и цена на такие девайсы. Чем меньше нужно «крутить» — тем они дороже. Но старт начинается от 100 грн.
Также при выборе фонарика нужно обратить внимание на материал корпуса. Пластиковые – самые бюджетные, но могут выйти из строя, если их случайно уронить.

Мощность луча

Мощность фонарика – это то, как далеко он может светить. До 40 люмен «выдают» самые обычные фонарики. Считается, что для освещения темной комнаты достаточно до 30 люменов. С мощностью от 40 до 100 люмен светят налобные и туристические фонари. От 100 до 250 люмен – мощность тактических фонарей.
Температура света в фонарике зависит от качества его светодиодов. Какой будет свет: «теплым», «холодным» или «нейтральным» обычно указывает производитель прямо на коробке с фонариком.

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