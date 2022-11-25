Люмен, літій та пластик: як вибрати ліхтарик для дому та вулиці

Тотальний блекаут у Дніпрі показав, наскільки важливо мати вдома альтернативні джерела світла, які завжди будуть під рукою. Як вибрати якісний ліхтарик для вулиці та будинку – розбиралися журналісти dnepr.info.

Ширина та довжина світла

Головне, на що потрібно звернути увагу при покупці ліхтарика – це оптика, тип та ємність акумулятора.

Ліхтарик може світити «широкою» або «вузькою» плямою світла, з фокусом або розсіяно. Чим ширше буде «пляма» – тим менше ліхтар світитиме в далечінь. І навпаки, якщо промінь розтинатиме темряву на кілька метрів – то це буде просто вузька смужка світла. У найдешевших ліхтариках ширину та дальність світла регулювати не можна. За 100-200 грн можна купити звичайний ліхтарик, що без різномантних «наворотів» та переходів світла.

У ліхтариках дорожчий промінь можна регулювати за допомогою ступінчастого або плавного перемикача. Останній змінює світловий потік не різко, як перший і вважається зручнішим. На ціні це ніяк не відбивається.

Батарейки та заряд

Друге на що потрібно звернути увагу при покупці ліхтарика – тип акумулятора. Дешевші моделі функціонують від батарейок типу АА або ААА. У такому разі при собі краще мати запасний набір «заряду».

Літієва батарея може тримати заряд у два рази довше, ніж батареї АА або ААА, але ліхтарики з нею коштують дорожче.

Li-ION батареї вистачить на те, щоб ліхтарик пропрацював 10 годин поспіль, але після цього його потрібно заряджати від розетки.

Ліхтарі, що працюють на заряді на батареї через розетку, вважаються найпотужнішими. Їх заряду вистачає на довго, вони світять яскравіше і, як правило, оснащені різними додатковими наворотами у вигляді регулювання яскравості світла та іншого. Щоб ліхтарик пропрацював до 12 годин без підзарядки, його ємність батареї повинна бути не менше 2 000 мАг.

Є також моделі із вбудованою динамо-машиною, коли працюючи руками власник ліхтарика сам заряджає «батарейку» акумулятора. Залежно від того, скільки потрібно докласти зусиль для заряджання батареї – різниться і ціна на такі девайси. Чим менше потрібно «крутити» – тим вони дорожчі. Але старт розпочинається від 100 грн.

Також при виборі ліхтарика слід звернути увагу на матеріал корпусу. Пластикові – найбюджетніші, але можуть вийти з ладу, якщо їх випадково впустити.

Потужність променю

Потужність ліхтарика – це те, наскільки далеко він може світити. До 40 люмен «видають» звичайнісінькі ліхтарики. Вважається, що для освітлення темної кімнати достатньо 20-30 люменів. З потужністю від 40 до 100 люмен світять налобні та туристичні ліхтарі. Від 100 до 250 люмен – потужність тактичних ліхтарів.

Температура світла у ліхтарику залежить від якості його світлодіодів. Яким буде світло: “теплим”, “холодним” або “нейтральним” зазвичай вказує виробник прямо на коробці з ліхтариком.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: