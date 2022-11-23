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Как выбрать генератор и сколько он стоит

Сегодня 19:46
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Сегодня весь Днепр остался без света. Социальная инфраструктура, а также ряд магазинов работали на генераторах. От наличия электричества зависит не только работа домашних приборов и комфорт в виде использования смартфона или ноутбука, но также и отопление, подача воды и прочее. Журналисты dnepr.info узнали, как выбрать генератор для дома и не остаться без света и тепла осенью.

Новости Днепра про Как выбрать генератор и сколько он стоит

Кому можно купить

Прежде всего отметим, что генератор можно использовать только в частных, а не многоквартирных домах. Размещать его нужно на улице, за несколько метров от окон, дверей и стен дома. Еще ему нужно обеспечить «сухость» — техника не должна попадать под дождь, снег или стоять в луже.

При подключении генератора нужно отключить дом от внешней сети. Если этого не сделать, то при подаче электроэнергии поставщиком две линии тока встретятся и это приведет к короткому замыканию или возгоранию. Поэтому, если сами не разбираетесь в электричестве лучше попросить электрика проинструктировать как правильно подключать генератор, куда и как его выключать.

Главный ориентир

Что касается самой техники, то главный ориентир – мощность. Она должна быть равна мощности домашней сети. Обычно это 3,5 кВт или 15А, но может быть и меньше.

Генераторы также могут быть одно и трехфазные, а также комбинированные. Выбирают технику в зависимости от того, от какой сети работает оборудование в доме. Чаще всего это одна фаза, но нужно знать точно.

Разнообразие топлива

Генераторы бывают бензиновые – они не очень шумные, стоят недорого и при низких температурах завести его легче, чем дизельный. У них не большой вес, сама техника очень компактая. Но при этом они не могут долго работать без перерыва, через 5-7 часов ему нужно будет дать отдых. Еще один минус данного топлива – его стоимость.

Дизельные генераторы – бывают компактные и крупные. Техника способна выдержать длительное время работы без перерыва, по сравнению с бензиновыми она более экономично расходует топливо. К его недостаткам относится высокий уровень шума и в магазине за него попросят больше, чем за бензиновый.

Для работы газового генератора нужны баллоны с топливом, поэтому чем больше сам баллон – тем дольше проработает техника. Но применять такие генераторы без умения обращаться с газом – опасно.

Дополнительные функции

Хороший генератор обязательно имеет среди своих функций систему защиты от перегрева и при достижении критической температуры отключается. Дополнительные функции в виде кнопки электрического стартера или наличия автозапуска дадут возможность завести генератор человеку без физических усилий в то время как для того, чтобы запустить технику с помощью ручного стартера нужно приложить силу.

Если нужно небольшое количество электроэнергии для дома – то лучше взять не слишком мощный генератор, так как это будет выгоднее. При покупке нужно учитывать объем топливного бака, время непрерывной работы и расход топлива.

Перед покупкой нужно все тщательно просчитать, так как генератор – техника не дешевая, минимум за него придется отдать от 20 тыс грн и больше. Стоимость зависит от наличия дополнительных функций, мощности и расхода потребляемого топлива.

 

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