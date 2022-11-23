Як обрати генератор і скільки він коштує

Сьогодні весь Дніпро залишився без світла. Соціальна інфраструктура, а також низка магазинів працювали на генераторах. Від наявності електрики залежить не тільки робота домашніх приладів та комфорт у вигляді використання смартфона чи ноутбука, але також і опалення, подача води та інше. Журналісти dnepr.info дізналися, як вибрати генератор для дому та не залишитися без світла та тепла.

Кому можна купити

Насамперед зазначимо, що генератор можна використовувати лише у приватних, а не багатоквартирних будинках. Розміщувати його потрібно на вулиці, за кілька метрів від вікон, дверей та стін будинку. Ще йому потрібно забезпечити «сухість» – техніка не повинна потрапляти під дощ, сніг чи стояти у калюжі.

При підключенні генератора необхідно відключити будинок від зовнішньої мережі. Якщо цього не зробити, то при подачі електроенергії постачальником дві лінії струму зустрінуться і це призведе до короткого замикання або пожежі. Тому, якщо самі не розумієтеся на електриці краще попросити електрика проінструктувати як правильно підключати генератор і як його вимикати.

Головний орієнтир

Щодо самої техніки, то головний орієнтир – потужність. Вона повинна дорівнювати потужності домашньої мережі. Зазвичай це 3,5 кВт або 15А, але може бути менше.

Генератори можуть бути одно і трифазні, а також комбіновані. Вибирають техніку в залежності від того, від якої мережі працює обладнання у будинку. Найчастіше це одна фаза, але потрібно знати точно.

Різноманітність палива

Генератори бувають бензинові – вони не дуже шумлять, коштують недорого і за низьких температур завести легше, ніж дизельні. У них невелика вага, сама техніка дуже компактна. Але при цьому вони не можуть довго працювати без перерви, через 5-7 годин йому потрібно буде відпочити. Ще один мінус – вартість палива.

Дизельні генератори – бувають компактні та великі. Техніка здатна витримати тривалий час роботи без перерви, порівняно з бензиновими, вона більш економічно витрачає паливо. До його недоліків відноситься високий рівень шуму і в магазині за нього попросять більше ніж за бензиновий.

Для роботи газового генератора потрібні балони з паливом, тому що більше сам балон – тим довше пропрацює техніка. Але застосовувати такі генератори без уміння поводитися з газом – небезпечно.

Додаткові функції

Хороший генератор обов’язково має серед своїх функцій систему захисту від перегріву та при досягненні критичної температури відключається. Додаткові функції у вигляді кнопки електричного стартера або наявності автозапуску дадуть можливість завести генератор без фізичних зусиль, у той час як для того, щоб запустити техніку за допомогою ручного стартера потрібно докласти сили.

Якщо потрібно невелика кількість електроенергії для будинку – то краще взяти не надто потужний генератор, оскільки це буде вигідніше. При покупці потрібно враховувати обсяг паливного бака, час безперервної роботи та витрату палива.

Перед покупкою потрібно все ретельно прорахувати, тому що генератор – техніка не дешева, мінімум за нього доведеться віддати від 20 тис. грн і більше. Вартість залежить від наявності додаткових функцій, потужності та витрати споживаного палива.

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