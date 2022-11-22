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Как правильно подключить генератор к сети и в каких домах его можно использовать

Сегодня 19:51
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Пока в Днепре действуют аварийные и плановые отключения электричества жителям многоквартирных домов остается ждать, пока энергетики закончат балансировать систему, пользоваться фонариками, пауэрбанками и свечами, а вот жители частного сектора могут практически не заметить отсутствия света, если купят генератор.

Новости Днепра про Как правильно подключить генератор к сети и в каких домах его можно использовать

Надо отметить, что данное устройство — это во многом то, без чего «частники» обойтись не могут, поскольку от электричества в таких домах зависит не только наличие света и работающего компьютера, но и работа отопительного газового котла. Когда нет электричества такой котел просто остановит свою работу, поскольку регулировкой температуры и всевозможными датчиками в нем «занимается» электрика.

Журналисты dnepr.info разбирались, как правильно запускать генератор, чтобы он приносил только пользу и не привел к короткому замыканию.

Правила эксплуатации

Генераторы никогда нельзя использовать в квартирах. Их можно устанавливать только на открытом воздухе и на расстоянии не ближе, чем 6 метров от окон или дверей. При этом расстояние до стен дома должно быть больше метра. При таких условиях, сами понимаете, даже на балконе многоэтажки установить генератор не получится.

Кстати, хранить рядом с генератором канистру с бензином тоже запрещено. Ее нужно держать минимум за несколько метров от техники, а лучше – в другом помещении.

Покупая какой-либо генератор всегда нужно строго придерживаться инструкции от производителя.

В такую погоду, как сейчас, устройство нужно защищать от дождя и воды. Мокрый генератор – источник опасности, поскольку, прикоснувшись к лежащему в воде устройству или подключенным к нему приборам можно получить удар током.

Как включать

Заправлять «электромашину» нужно только когда она сухая, остывшая после работы и выключена из сети. Пользуясь генератором постарайтесь рассчитать заранее необходимое ему количество топлива на несколько часов работы.

Использовать генератор довольно легко – его нужно просто заправить бензином и включить в розетку. Но перед этим нужно «отключить» дом от внешней электросети. Если машина будет включена в сеть и при этом энергокомпания решит снова подать электричество в дом владельца генератора, то встреча двух линий тока приведет к короткому замыканию и в лучшем случае оборудование выйдет из строя. В худшем – закончится пожаром. Поэтому не забывайте никогда отключать дом от внешних сетей.

Новости Днепра про Как правильно подключить генератор к сети и в каких домах его можно использовать

Госэнергонадзор советует подключать генератор через прокидывающийся рубильник или через систему автоматического включения резерва. В таком случае подключать кабель станции нужно подключать снизу. Резервная фаза для подключения генератора должна быть только одна.

Покупая генератор следует обратить внимание на его мощность. Она не должна быть больше, чем домашняя сеть и пропускная способность розетки. Обычно это 3,5 кВт максимум или 15А. Если значение мощности оборудования и возможностей розетки не совпадают – подключать технику запрещено.

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Новости Днепра про Как правильно подключить генератор к сети и в каких домах его можно использоватьУкраїнська Новости Днепра про Как правильно подключить генератор к сети и в каких домах его можно использоватьРусский

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