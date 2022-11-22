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Как зарядить телефон без электричества

Сегодня 12:29
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Если под плановые графики отключения электричества в Днепре можно подстроиться и заблаговременно зарядить гаджеты, то к аварийным готовым никогда не будешь. Чтобы отключение света не оставило без телефона и связи, журналисты dnepr.info собрали ТОП-3 способа зарядить смартфон и ноутбук без электричества.

Новости Днепра про Как зарядить телефон без электричества

Вместо пауэрбанков, которые заряжаются от сети можно купить компактные аккумуляторы на солнечных батереях. Цены на них стартуют от 2 тыс. Но благодаря такому устройству можно не беспокоится о том, что не зарядили «банку», а просто установить ее на балконе или подоконнике. Даже в пасмурный день такие батареи все равно будут заряжаться и смогут делиться энергией с другими устройствами.

Новости Днепра про Как зарядить телефон без электричества

Те, кто не доверяет только солнечным батареям могут воспользоваться пауэрбанками с солнечными панелями. Помимо энергии солнца они заряжаются также и от розетки. Цены на такие устройства начинаются от 3 тыс грн.

Новости Днепра про Как зарядить телефон без электричества

Также в магазинах можно найти и фонарик с солнечными батареями. У таких устройств есть порт и с их помощью также можно заряжать телефоны. Так что фонарик поможет быть не только со светом, но и со связью. Цена на такое устройство может стартовать от 1,5 тыс грн.

Новости Днепра про Как зарядить телефон без электричества

Еще один вариант для зарядки телефона – ручной генератор или динамо-машина. Работают они от механического воздействия: нужно крутить ручку и в середине устройства вырабатывается электроэнергия. Несмотря на недешевую стоимость устройства – от 2 тыс грн, насколько мощный будет заряд электричества и сможет ли он зарядить телефон – точно неизвестно. Также есть уже «готовые» пауэрбанки и фонарики с встроенными в них ручными генераторами. Самый дешевый фонарик с динамо-машиной обойдется в 100-300 грн.

Новости Днепра про Как зарядить телефон без электричества

 

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