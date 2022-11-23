Город поглотила тьма: как выглядел Днепр во время блекаута (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали подборку фото Днепра без света.
На самых оживленных участках дорог автомобили стоят в пробках. Движение не регулируется.
В тоже время горожане стоят в очередях на маршрутки, коммунальный транспорт не ходит.
Фонари не работают, жители пользуются фонариками.
Или подсвечивают себе дорогу мобильными телефонами.
Также во время движения по улицы многие пешеходы «пользуются» тем, что мимо едут машины с включенными фарами и таким образом подсвечивают дорогу.
В окнах домов нет света, лишь кое-где виднеются фонарики.
Возле МАФов и магазинов просто оазис света.
Поговаривают, что кое-где в Днепре уже начал появляться свет в многоквартирных домах.
Электричество есть на жилмассивах Сокол, Тополь, кое-где в центре города. Часть жилмассива Победа, и весь Приднепровск – еще без света.
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