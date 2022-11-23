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Город поглотила тьма: как выглядел Днепр во время блекаута (ФОТО)

Сегодня 18:03
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Сегодня Украину рф снова обстреляла ракетами. Из-за ударов по критической инфраструктуре по всей стране был отключен свет, в нескольких городах пропала вода. В Днепре пропал свет, из-за этого троллейбусы и трамваи перестали ходить. Не работают светофоры на дорогах большие пробки.  Ощущаются перебои со связью, работой Интернета, как мобильного, так и стационарного.
Новости Днепра про Город поглотила тьма: как выглядел Днепр во время блекаута (ФОТО)

 

Журналисты dnepr.info собрали подборку фото Днепра без света.

На самых оживленных участках дорог автомобили стоят в пробках. Движение не регулируется.

Новости Днепра про Город поглотила тьма: как выглядел Днепр во время блекаута (ФОТО)

 

В тоже время горожане стоят в очередях на маршрутки, коммунальный транспорт не ходит.

Фонари не работают, жители пользуются фонариками.

Новости Днепра про Город поглотила тьма: как выглядел Днепр во время блекаута (ФОТО)

 

Или подсвечивают себе дорогу мобильными телефонами.

Новости Днепра про Город поглотила тьма: как выглядел Днепр во время блекаута (ФОТО)

 

Также во время движения по улицы многие пешеходы «пользуются» тем, что мимо едут машины с включенными фарами и таким образом подсвечивают дорогу.

Новости Днепра про Город поглотила тьма: как выглядел Днепр во время блекаута (ФОТО)

 

В окнах домов нет света, лишь кое-где виднеются фонарики.

Новости Днепра про Город поглотила тьма: как выглядел Днепр во время блекаута (ФОТО)

 

Возле МАФов и магазинов просто оазис света.

Новости Днепра про Город поглотила тьма: как выглядел Днепр во время блекаута (ФОТО)

 

Поговаривают, что кое-где в Днепре уже начал появляться свет в многоквартирных домах.

Новости Днепра про Город поглотила тьма: как выглядел Днепр во время блекаута (ФОТО)

 

Электричество есть на жилмассивах Сокол, Тополь, кое-где в центре города. Часть жилмассива Победа, и весь Приднепровск – еще без света.

Новости Днепра про Город поглотила тьма: как выглядел Днепр во время блекаута (ФОТО)

 

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