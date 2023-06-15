Кусочек Марса на Днепропетровщине: где можно найти инопланетные пейзажи

На территории Украины существует много зрелищных мест, не уступающих известным мировым туристическим достопримечательностям. К примеру, в Кривом Роге можно увидеть украинские Гранд-Каньоны и даже марсианские ландшафты.
Фото разместил в сети криворожский блоггер с ником Анатолий Урбан Новак.
По его словам, в Покровском районе Кривого Рога можно найти кусочек Марса. Балка Крутый Яр, расположенная неподалеку от старых криворожских фабрик и шахт, иногда удивляет своими пейзажами. Сюда сливали воду, которую выкачали из-под земли, поэтому образовался небольшой искусственный водоем.
В грунте балки большое количество пыли, которая содержит в себе железо, поэтому она окислилась и приобрела алый цвет.
Такие трещины на земле образовались благодаря обильным весенним дождям, размывшим грязь. Когда пригрело солнце, почва потрескалась, а водоем высушило почти полностью. Эти фото были сделаны в 2020 году, поэтому доподлинно неизвестно, поспособствовала ли погода в этом году созданию марсианских пейзажей.
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