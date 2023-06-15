Шматочок Марсу на Дніпропетровщині: де можна знайти інопланетні пейзажі

Дніпропетровщина дивує.

На території України існує багато видовищних місць, які не поступаються відомим світовим туристичним атракціям. До прикладу, у Кривому Розі можна побачити українські Гранд-Каньйони та навіть марсіанські ландшафти.

Фото розмістив в мережі криворізький блогер з ніком Анатолій Урбан Новак.

За його словами, у Покровському районі можна знайти шматочок Марсу. Балка Крутий Яр, яка розташована неподалік від старих криворізьких фабрик та шахт, іноді дивує своїми пейзажами. Сюди зливали воду, яку викачали з-під землі, тому утворилася невеличка штучна водойма.

У ґрунті балки велика кількість пилу, який містить у собі залізо, тому він окиснився та набув яскраво-червоного кольору.

Такі тріщини на землі утворилися завдяки рясним весняним дощам, які розмили грязюку. А коли припекло сонце, ґрунт потріскався, а водойму висушило майже повністю. Ці фото були зроблені у 2020 році, тому достеменно невідомо, чи посприяла цьогорічна погода створенню марсіанських краєвидів.

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