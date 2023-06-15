Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Шматочок Марсу на Дніпропетровщині: де можна знайти інопланетні пейзажі

Шматочок Марсу на Дніпропетровщині: де можна знайти інопланетні пейзажі

Сьогодні 15:49
просмотров

Дніпропетровщина дивує.

Новости Днепра про Шматочок Марсу на Дніпропетровщині: де можна знайти інопланетні пейзажі

На території України існує багато видовищних місць, які не поступаються відомим світовим туристичним атракціям. До прикладу, у Кривому Розі можна побачити українські Гранд-Каньйони та навіть марсіанські ландшафти.  

Фото розмістив в мережі криворізький блогер з ніком Анатолій Урбан Новак. 

За його словами, у Покровському районі можна знайти шматочок Марсу. Балка Крутий Яр, яка розташована неподалік від старих криворізьких фабрик та шахт, іноді дивує своїми пейзажами. Сюди зливали воду, яку викачали з-під землі, тому утворилася невеличка штучна водойма. 

У ґрунті балки велика кількість пилу, який містить у собі залізо, тому він окиснився та набув яскраво-червоного кольору. 

Новости Днепра про Шматочок Марсу на Дніпропетровщині: де можна знайти інопланетні пейзажі

Такі тріщини на землі утворилися завдяки рясним весняним дощам, які розмили грязюку. А коли припекло сонце, ґрунт потріскався, а водойму висушило майже повністю. Ці фото були зроблені у 2020 році, тому достеменно невідомо, чи посприяла цьогорічна погода створенню марсіанських краєвидів. 

Новости Днепра про Шматочок Марсу на Дніпропетровщині: де можна знайти інопланетні пейзажі

Новости Днепра про Шматочок Марсу на Дніпропетровщині: де можна знайти інопланетні пейзажі

Новости Днепра про Шматочок Марсу на Дніпропетровщині: де можна знайти інопланетні пейзажі

Читайте також:

Новости Днепра про Шматочок Марсу на Дніпропетровщині: де можна знайти інопланетні пейзажіУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Відмовили ноги: у Кривому Розі 74-річний чоловік застряг в колодязі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:59
    Відмовили ноги: у Кривому Розі 74-річний чоловік застряг в колодязі

    Чоловік не зміг вибратися з колодязя.

    Від 17 до 77 років: Вілкул розповів про загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу
    Новини Дніпра
    Вчора 15:15
    Від 17 до 77 років: Вілкул розповів про загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу

    Учора рано-вранці росіяни атакували Кривий Ріг ракетами.

    У ракеті, якою РФ вдарила по Кривому Рогу, знайшли деталі з країн-союзниць України
    Новини Дніпра
    Вчора 10:22
    У ракеті, якою РФ вдарила по Кривому Рогу, знайшли деталі з країн-союзниць України

    РФ зуміла обійти санкції, а ракету, якою вдарили по Кривому…

    Росіяни поцілили по складу з водою в Кривому Розі та вбили 7 працівників: ким були загиблі
    Новини Дніпра
    13.06.2023 17:37
    Росіяни поцілили по складу з водою в Кривому Розі та вбили 7 працівників: ким були загиблі

    Росіяни вбили в Кривому Розі 11 людей.

    Наверх