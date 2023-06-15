Враг снова атаковал Кривой Рог ракетами, есть раненый

«Этой ночью враг снова атаковал Кривой Рог ракетами. Попал по двум промышленным предприятиям. Ранение получил 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.
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