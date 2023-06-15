Враг снова атаковал Кривой Рог ракетами, есть раненый

Этой ночью враг снова атаковал Кривой Рог ракетами. Есть попадания. Ранение получил 38-летний мужчина.

Об этом сообщает в Телеграмме председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Этой ночью враг снова атаковал Кривой Рог ракетами. Попал по двум промышленным предприятиям. Ранение получил 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.

На предприятиях возникли пожары, которые спасатели уже обуздали. Имеются существенные разрушения производственных сооружений. Разбиты газопроводы. Уничтожены шиномонтаж и автобус.

Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки повредили авто.

Также ночью воины ПВК «Восход» уничтожили в небе над регионом все 5 ударных дронов типа «Shahed-131/136».

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