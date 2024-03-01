Криворожский район днем 1 марта атаковали двумя ракетами: подробности от ОВА

Днем в Криворожском районе слышали взрывы.
Оказалось, что после обеда защитники сбили над Криворожьем крылатую ракету. Об этом сообщали ранее Воздушные силы ВСУ. Эту информацию также подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Однако, как уточнил чиновник, было и попадание. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Также вражеские войска трижды в течение дня атаковали дронами-камикадзе Никопольщину. Все БПЛА направили в районный центр. Последствия еще уточняются.
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