Криворізький район вдень 1 березня атакували двома ракетами: подробиці від ОВА

Неспокійний день у Криворізькому районі.

Вдень у Криворізькому районі чули вибухи.

Виявилося, що пообіді захисники збили над Криворіжжям крилату ракету. Про це повідомляли раніше Повітряні сили ЗСУ. Цю інформацію також підтвердив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Проте, як уточнив посадовець, було і влучання. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Також ворожі війська тричі протягом дня атакували дронами-камікадзе Нікопольщину. Усі БпЛА скерували на районний центр. Наслідки ще уточнюються.

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