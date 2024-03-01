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  • Криворізький район вдень 1 березня атакували двома ракетами: подробиці від ОВА

Криворізький район вдень 1 березня атакували двома ракетами: подробиці від ОВА

Сьогодні 18:37
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Неспокійний день у Криворізькому районі.

Новости Днепра про Криворізький район вдень 1 березня атакували двома ракетами: подробиці від ОВА

Вдень у Криворізькому районі чули вибухи.

Виявилося, що пообіді захисники збили над Криворіжжям крилату ракету. Про це повідомляли раніше Повітряні сили ЗСУ. Цю інформацію також підтвердив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Проте, як уточнив посадовець, було і влучання. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Також ворожі війська тричі протягом дня атакували дронами-камікадзе Нікопольщину. Усі БпЛА скерували на районний центр. Наслідки ще уточнюються.

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Новости Днепра про Криворізький район вдень 1 березня атакували двома ракетами: подробиці від ОВАУкраїнська

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