Когда в школах Днепропетровской области начнут дежурить полицейские

Это будут специально обученные офицеры безопасности, которые будут осуществлять пропускной режим, предотвращать правонарушения и контролировать эвакуацию во время воздушной тревоги.
Об этом рассказала начальник отдела ювенальной превенции Нацполиции Днепропетровщины Виктория Гаркач.
Полицейские будут охранять порядок в 400 школах в 9 регионах Украины, приближенных к зоне боевых действий. Днепропетровщина одна из таких областей, поэтому в 109 учебных заведениях до конца января начнут дежурить офицеры школьной безопасности.
В каких именно школах будут работать офицеры – информации нет. Отмечается, что это заведения, в которых действует смешанная форма обучения. Таких в области немало. Следует отметить, что это первый этап внедрения новой концепции безопасности в школах. В будущем полицейские появятся по всей Украине.
Все правоохранители, которые будут дежурить в школах с конца января, прошли двухнедельный курс переподготовки.
Правоохранитель будет сотрудничать с экстренными службами, налаживать коммуникацию с родителями, педагогами и детьми, в случае необходимости прекратит правонарушения и вызовет наряд полиции, а также будет контролировать эвакуационные мероприятия во время воздушной тревоги.
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