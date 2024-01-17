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Коли у школах Дніпропетровської області почнуть чергувати поліцейські

Сьогодні 14:01
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У Дніпропетровській області в 109 школах будуть чергувати поліцейські.

Новости Днепра про Коли у школах Дніпропетровської області почнуть чергувати поліцейські

Це будуть спеціально навчені офіцери безпеки, які здійснюватимуть пропускний режим, запобігатимуть правопорушенням та контролюватимуть евакуацію під час повітряної тривоги.

Про це розповіла начальниця відділу ювенальної превенції Нацполіції Дніпропетровщини Вікторія Гаркач.

Поліціянти охоронятимуть порядок в 400 школах у 9 регіонах України, які наближені до зони бойових дій. Дніпропетровщина одна із таких областей, тож в 109 навчальних закладах до кінця січня почнуть чергувати офіцери шкільної безпеки. 

У яких саме школах працюватимуть офіцери – інформації немає. Зазначається, що це заклади, де діє змішана форма навчання. Таких в області чимало. Варто зауважити, що це перший етап впровадження нової концепції безпеки в школах. У майбутньому поліціянти з’являться у всіх школах України. 

Усі правоохоронці, які чергуватимуть в школах з кінця січня пройшли двотижневий курс перепідготовки. 

Правоохоронець співпрацюватиме з екстреними службами, будуватиме комунікацію з батьками, педагогами та дітьми, у разі необхідності – припинить правопорушення та викличе наряд поліції, а також контролюватиме евакуаційні заходи під час повітряної тривоги.

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Новости Днепра про Коли у школах Дніпропетровської області почнуть чергувати поліцейськіУкраїнська

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