В Днепре на Энергетической горел гаражный бокс с 3 автомобилями внутри (ФОТО)

Купить недорогую однокомнатную квартиру в Днепре можно по цене от 500 тыс грн. При этом она будет находится в новострое и в нее необходимо будет вложить еще несколько десятков тысяч, чтобы в квартире можно было жить. А можно и в…

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