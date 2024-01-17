В Днепре на Энергетической горел гаражный бокс с 3 автомобилями внутри (ФОТО)

Сегодня, 17 января, в 04:56 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Энергетической.
Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что горит гаражный бокс с тремя автомобилями внутри. Площадь пожара составила 60 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Возгорание ликвидировали в 05:59.
К счастью, никто не пострадал.
К месту вызова привлекли 15 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Карла Роде горел грузовик с лакокрасочными материалами (ФОТО).
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