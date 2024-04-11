Когда в Днепре возобновит работу ретро-трамвай в 2024 году

В департаменте транспорта рассказали, когда на маршрут выйдет ретро-трамвай.
Экскурсионный и грузовой трамваи – на капремонте. Это два необычных вагона, которые есть у местного ДЕПО.
Вагон «Ретро» проходит диагностику – проверяется исправность каждой детали. Вышедшие из строя – заменяют или ремонтируют. Экскурсионный трамвай готовят к новому сезону – он выйдет на маршрут уже в мае. Точную дату пока не называют.
В прошлом году в первый рейс ретро-трамвай отправился 13 мая.
А вот грузовой трамвай обычно перевозит сотрудников, а иногда грузы – песок, щебень, рельсы, шпалы и т. д. От исправности таких вагонов зависят своевременные ремонты инфраструктуры электротранспорта.
Оба вагона уже скоро будут готовы — они на завершающих стадиях капремонта.
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