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Когда в Днепре возобновит работу ретро-трамвай в 2024 году

Сегодня 16:34
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В Днепре готовят к новому сезону экскурсионный трамвай.

Новости Днепра про Когда в Днепре возобновит работу ретро-трамвай в 2024 году

В департаменте транспорта рассказали, когда на маршрут выйдет ретро-трамвай.

Экскурсионный и грузовой трамваи – на капремонте. Это два необычных вагона, которые есть у местного ДЕПО.

Вагон «Ретро» проходит диагностику – проверяется исправность каждой детали. Вышедшие из строя – заменяют или ремонтируют. Экскурсионный трамвай готовят к новому сезону – он выйдет на маршрут уже в мае. Точную дату пока не называют.

В прошлом году в первый рейс ретро-трамвай отправился 13 мая.

А вот грузовой трамвай обычно перевозит сотрудников, а иногда грузы – песок, щебень, рельсы, шпалы и т. д. От исправности таких вагонов зависят своевременные ремонты инфраструктуры электротранспорта.

Оба вагона уже скоро будут готовы — они на завершающих стадиях капремонта.

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Новости Днепра про Когда в Днепре возобновит работу ретро-трамвай в 2024 годуУкраїнська Новости Днепра про Когда в Днепре возобновит работу ретро-трамвай в 2024 годуРусский

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