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Коли у Дніпрі відновить роботу ретро-трамвай у 2024 році

Сьогодні 16:34
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У Дніпрі готують до нового сезону екскурсійний трамвай.

Новости Днепра про Коли у Дніпрі відновить роботу ретро-трамвай у 2024 році

У департаменті транспорту розповіли, коли на маршрут вийде ретро-трамвай.

Наразі екскурсійний та вантажний трамваї – на капремонті. Це два незвичайні вагони, які є в місцевого ДЕПО.

Вагон “Ретро” проходить діагностику – перевіряється справність кожної деталі. Ті, що вийшли з ладу – замінюють або ремонтують. Екскурсійний трамвай готують до нового сезону – він вийде на маршрут вже у травні. Точну дату поки що не називають. 

Минулого року в перший рейс ретро-трамвай відправився 13 травня. 

А ось вантажний трамвай зазвичай перевозить співробітників, а іноді вантажі – пісок, щебінь, рейки, шпали і т. д. Від справності таких вагонів залежать вчасні ремонти інфраструктури електротранспорту.

Обидва вагони вже невдовзі будуть готові – вони на завершальних стадіях капремонту.

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Новости Днепра про Коли у Дніпрі відновить роботу ретро-трамвай у 2024 роціУкраїнська

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