Коли у Дніпрі відновить роботу ретро-трамвай у 2024 році

У департаменті транспорту розповіли, коли на маршрут вийде ретро-трамвай.
Наразі екскурсійний та вантажний трамваї – на капремонті. Це два незвичайні вагони, які є в місцевого ДЕПО.
Вагон “Ретро” проходить діагностику – перевіряється справність кожної деталі. Ті, що вийшли з ладу – замінюють або ремонтують. Екскурсійний трамвай готують до нового сезону – він вийде на маршрут вже у травні. Точну дату поки що не називають.
Минулого року в перший рейс ретро-трамвай відправився 13 травня.
А ось вантажний трамвай зазвичай перевозить співробітників, а іноді вантажі – пісок, щебінь, рейки, шпали і т. д. Від справності таких вагонів залежать вчасні ремонти інфраструктури електротранспорту.
Обидва вагони вже невдовзі будуть готові – вони на завершальних стадіях капремонту.
Читайте також:
Автор:
А коли заблудився - зателефонував прикордонникам, аби ті його врятували.
В цьому році народні депутати знову подають декларацію про доходи.…
Легендарний саморобний автомобіль-амфібію реконструюють в Дніпрі.
До закінчення ремонту рейок на проспекті Богдана Хмельницького трамваї продовжать…