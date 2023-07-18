Казак-киборг и выдающийся атаман: в Днепропетровской области мобильные укрытия украшают патриотическими рисунками (ФОТО)

Так, художник-металлург Геннадий украшает мобильные укрытия патриотическими рисунками. Рисует мужчина в свободное от работы время.
Уже бетонные конструкции украшают портреты гетмана Богдана Хмельницкого…
Атамана Ивана Сирко…
…Казака-киборка, а также украинские пейзажи.
Местные говорят, что такие патриотические рисунки поднимают им настроение.
Отметим, что мобильные укрытия в Никополе начали устанавливать в марте 2023 года, чтобы жители могли переждать угрозу артобстрела в безопасном месте.
Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра появился мурал, посвященный Кузьме Скрябину (ФОТО, ВИДЕО).
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