Казак-киборг и выдающийся атаман: в Днепропетровской области мобильные укрытия украшают патриотическими рисунками (ФОТО)

Никополь почти каждый день обстреливают российские оккупанты, однако местные жители не падают духом: они живут, работают и даже не забывают об искусстве.

Так, художник-металлург Геннадий украшает мобильные укрытия патриотическими рисунками. Рисует мужчина в свободное от работы время.

Уже бетонные конструкции украшают портреты гетмана Богдана Хмельницкого…

Атамана Ивана Сирко…

…Казака-киборка, а также украинские пейзажи.

Местные говорят, что такие патриотические рисунки поднимают им настроение.

Отметим, что мобильные укрытия в Никополе начали устанавливать в марте 2023 года, чтобы жители могли переждать угрозу артобстрела в безопасном месте.

Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра появился мурал, посвященный Кузьме Скрябину (ФОТО, ВИДЕО).

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