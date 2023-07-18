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  • Казак-киборг и выдающийся атаман: в Днепропетровской области мобильные укрытия украшают патриотическими рисунками (ФОТО)

Казак-киборг и выдающийся атаман: в Днепропетровской области мобильные укрытия украшают патриотическими рисунками (ФОТО)

Сегодня 18:04
просмотров

Никополь почти каждый день обстреливают российские оккупанты, однако местные жители не падают духом: они живут, работают и даже не забывают об искусстве.

Новости Днепра про Казак-киборг и выдающийся атаман: в Днепропетровской области мобильные укрытия украшают патриотическими рисунками (ФОТО)

Так, художник-металлург Геннадий украшает мобильные укрытия патриотическими рисунками. Рисует мужчина в свободное от работы время.

Уже бетонные конструкции украшают портреты гетмана Богдана Хмельницкого…

Новости Днепра про Казак-киборг и выдающийся атаман: в Днепропетровской области мобильные укрытия украшают патриотическими рисунками (ФОТО)

Атамана Ивана Сирко…

Новости Днепра про Казак-киборг и выдающийся атаман: в Днепропетровской области мобильные укрытия украшают патриотическими рисунками (ФОТО)

…Казака-киборка, а также украинские пейзажи.

Новости Днепра про Казак-киборг и выдающийся атаман: в Днепропетровской области мобильные укрытия украшают патриотическими рисунками (ФОТО)

Местные говорят, что такие патриотические рисунки поднимают им настроение.

Отметим, что мобильные укрытия в Никополе начали устанавливать в марте 2023 года, чтобы жители могли переждать угрозу артобстрела в безопасном месте.

Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра появился мурал, посвященный Кузьме Скрябину (ФОТО, ВИДЕО).

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Новости Днепра про Казак-киборг и выдающийся атаман: в Днепропетровской области мобильные укрытия украшают патриотическими рисунками (ФОТО)Українська Новости Днепра про Казак-киборг и выдающийся атаман: в Днепропетровской области мобильные укрытия украшают патриотическими рисунками (ФОТО)Русский

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