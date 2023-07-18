В Кривом Роге судили мужчину за уклонение от призыва: что решили

Об этом говорится на сайте суда.
Отмечается, что в апреле 2023 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой был признан годным к военной службе. Оснований для отсрочки от призыва у него не было. Криворожец получил под расписку повестку для последующего прохождения службы в воинской части. Однако в определенное время и дату обвиняемый не прибыл в районный территориальный центр комплектования без уважительных причин.
Во время досудебного расследования мужчина признал свою вину и искренне раскаялся.
Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, но освободил от его отбывания с испытанием на срок 3 года.
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