В Кривом Роге судили мужчину за уклонение от призыва: что решили

В Кривом Роге судили 37-летнего мужчину, которого обвиняют в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

Об этом говорится на сайте суда.

Отмечается, что в апреле 2023 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой был признан годным к военной службе. Оснований для отсрочки от призыва у него не было. Криворожец получил под расписку повестку для последующего прохождения службы в воинской части. Однако в определенное время и дату обвиняемый не прибыл в районный территориальный центр комплектования без уважительных причин.

Во время досудебного расследования мужчина признал свою вину и искренне раскаялся.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, но освободил от его отбывания с испытанием на срок 3 года.

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