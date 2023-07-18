Родилась еще во времена СССР: на Львовщине умерла самая старая гусыня Украины

Гага, так ее назвали хозяева, прожила 39 лет – она родилась в 1984 году.
Об этом сообщил блогер Орест Зуб в Facebook.
По его словам, гусыня была старше даже его самого.
Вот и не стало нашей Гаги. К слову, она была самой старой гусыней Украины и умерла на 39 году жизни. Она старше меня и пережила всех жителей нашего небольшого семейного дома неподалеку от Львова, куда после Второй Мировой приехала семья моего дедушки, — рассказал он.
Также он добавил, что в последние годы гусыня потерял зрение, но, несмотря на это, ежедневно обходила двор перед крыльцом, пощипывая травку.
Для нашей семьи она была настоящим символом. Мы наведывались к ней почти еженедельно. Искреннее спасибо соседям, которые следили за ней… Настало ее время отойти в птичий рай. Земля тебе пухом, Гага, — добавил мужчина.
А здесь Гаге 36 лет.
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