Козак-кіборг та видатний отаман: на Дніпропетровщині мобільні укриття прикрашають патріотичними малюнками (ФОТО)

Так, художник-металург Геннадій прикрашає мобільні укриття патріотичними малюнками. Малює чоловік у вільний від роботи час.
Наразі бетонні конструкції вже прикрашають портрети гетьмана Богдана Хмельницького…
Отамана Івана Сірка…
…Козака-кіборка, а також українські пейзажі.
Місцеві кажуть, що такі патріотичні малюнки піднімають їм настрій.
Зазначимо, мобільні укриття у Нікополі почали встановлювати у березні 2023 року, щоб мешканці могли перечекати загрозу артобстрілу у безпечному місці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра з’явився мурал, присвячений Кузьмі Скрябіну (ФОТО, ВІДЕО).
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