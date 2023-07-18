Козак-кіборг та видатний отаман: на Дніпропетровщині мобільні укриття прикрашають патріотичними малюнками (ФОТО)

Нікополь майже щодня обстрілюють російські окупанти, проте місцеві мешканці не падають духом: вони живуть, працюють та навіть не забувають про мистецтво.

Так, художник-металург Геннадій прикрашає мобільні укриття патріотичними малюнками. Малює чоловік у вільний від роботи час.

Наразі бетонні конструкції вже прикрашають портрети гетьмана Богдана Хмельницького…

Отамана Івана Сірка…

…Козака-кіборка, а також українські пейзажі.

Місцеві кажуть, що такі патріотичні малюнки піднімають їм настрій.

Зазначимо, мобільні укриття у Нікополі почали встановлювати у березні 2023 року, щоб мешканці могли перечекати загрозу артобстрілу у безпечному місці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра з’явився мурал, присвячений Кузьмі Скрябіну (ФОТО, ВІДЕО).

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