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В Днепре в ближайшее время изменится цена на яйца: прогноз эксперта

Сегодня 15:28
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В последнее время цены на некоторые продукты просто шокируют, в том числе и на яйца.

Новости Днепра про В Днепре в ближайшее время изменится цена на яйца: прогноз эксперта

Но в ближайшее время цена на этот продукт должна снизиться.

Так считает экономический эксперт из Днепра Михаил Крапивко, сообщает «Информатор Украина».

Эксперт отметил, что сейчас в Украине снижаются цены на овощи, яйца и курятину. Это объясняется сезонными факторами.

В настоящее время цены на овощи в Украине стабилизировались. Яйца и курятина имеют тренд к удешевлению. За прошедшую неделю цена на яйца упала на 5 грн за десяток. Это объясняется сезонным фактором. Летом снижается цена на корма, увеличивается производство яиц, потому что куры лучше несутся. Думаю, на этой неделе мы увидим стабилизацию цены. А дальше возможно ее дальнейшее колебание в сторону понижения. Я не думаю, что в ближайшее время цены на яйца и курятину будут расти, – сказал Михаил Крапивко.

Напомним, ранее мы писали, что Кабмин планирует увеличить минимальные цены на алкоголь до 71%.

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