Как жителям Днепра рассчитать налог на недвижимость онлайн: инструкция

Жители Днепра, которые имеют «лишние» квадратные метры вынуждены платить налог на недвижимость. Его сумму ежегодно устанавливает городской совет. В 2024 году оплачивается налог за 2023 год.

Журналисты dnepr.info узнали, как рассчитать налог онлайн и кто должен его платить.

Уплачивать налог нужно ежегодно, пока вы владеете недвижимостью. Срок – до конца лета. Квитанции с указанным размером налога на жилье должны прийти до 1 июля 2024 года.

Кто должен платить налог

Налог на недвижимость платят те, кто владеет квартирой общая площадь которой составляет более 60 кв м или жилым домом, если его общая площадь более 120 кв м. Также раскошелится придется и тем, у кого есть дом и квартира суммарная общая площадь которых составляет более 180 кв м.

Как начисляется налог и его ставка

Налог начисляется на каждый квадратный метр «лишней» жилплощади. Сумма не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты на начало года, предшествующего году, в котором получено налоговое уведомление.

Но при этом, если квартира имеет «лишние» квадратные метры, например, ее общая площадь составляет 90 кв м однако ею владеют два человека (например, муж и жена) то налог платить не нужно. Он касается только тех, кто является единоличным владельцем «лишнего» метража.

Как рассчитать размер налога онлайн

Чтобы узнать какой размер налога нужно будет заплатить – нужно зайти на сайт Государственной налоговой службы и в разделе «Калькулятор исчисления суммы налога на недвижимое имущество» выбрать тип недвижимости, объекта, его общую площадь, тип собственности (если квартира или дом в общей собственности нужно указывать только свою долю) и указать ставку налога. Ее можно посмотреть тут.

Штраф за неуплату

За несвоевременную уплату налога предусмотрен штраф.При задержке уплаты налога до 30 календарных дней, размер штрафа составляет 5% суммы долга, свыше 30 календарных дней — 10%.

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