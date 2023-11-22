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  • Жительницы Днепра могут получить от 100 до 200 тыс грн: что нужно делать и кому  выплатят

Жительницы Днепра могут получить от 100 до 200 тыс грн: что нужно делать и кому  выплатят

Сегодня 14:45
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В Украине стартовала программа «Початок» ориентированная на женщин. Ее цель – помочь женщинам открыть свой бизнес. Участвовать могут все желающие. Дедлайн подачи заявки на участие в программе – 30 ноября 2023 года.

Новости Днепра про Жительницы Днепра могут получить от 100 до 200 тыс грн: что нужно делать и кому  выплатят

Журналисты dnepr.info узнали, как подать заявку и что это за программа.

«Початок» — это бесплатная образовательно-грантовая инициатива, направленная на то, чтобы помочь женщинам заниматься бизнесом. Участвовать могут как те, кто уже имеет свое дело, так и те, кто только планирует его открыть. Место жительства и возраст значения не имеет.  О старте программы объявили в Министерстве цифровой трансформации.

Что будут изучать

Участницы программы смогут пройти обучение по 4 модулям. Они будут изучать финансовое планирование и управление, учиться анализировать бизнес-модели, создавать бизнес-системы обслуживания и цифровой трансформации малого и среднего бизнеса, изучат маркетинг и стратегию ценообразования. Помимо этого, на протяжении обучения их будут сопровождать менторы – эксперты в сфере предпринимательства, а также участницы смогут получить несколько консультаций от ведущих психологов Украины.

Обучение будет проходить как онлайн, так и офлайн.

Что нужно для участия в программе

Для участия в «Початке» женщине необходимо представить свою идею бизнес-проекта, который они хотят запустить. Помимо этого, потенциальные кандидаты на обучение должны иметь возможность сделать стабильный экономический взнос через свой бизнес. Предпочтение будут отдавать проектам, которые имеют потенциал позитивного влияния на общественность или развитие региона.

Сумма грантов

После завершения обучения 200 участниц получат по 3 тыс дол на развитие своего бизнеса. Победители, проект которых наберет наибольшее количество баллов от жюри – получат дополнительно по 5 тыс дол.

Подать заявку можно тут

 

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Новости Днепра про Жительницы Днепра могут получить от 100 до 200 тыс грн: что нужно делать и кому  выплатятУкраїнська Новости Днепра про Жительницы Днепра могут получить от 100 до 200 тыс грн: что нужно делать и кому  выплатятРусский

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