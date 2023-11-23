Як мешканцям Дніпра розрахувати податок на нерухомість онлайн: інструкція

Журналісти dnepr.info дізналися, як розрахувати податок онлайн та хто має його платити.
Сплачувати податок потрібно щорічно, доки ви володієте нерухомістю. Термін оплати – до кінця літа. Квитанції із зазначеним розміром податку на житло мають прийти до 1 липня 2024 року.
Податок на нерухомість сплачують ті, хто володіє квартирою, загальна площа якої становить понад 60 кв м або житловим будинком, якщо його загальна площа більше 120 кв м. Також платити доведеться і тим, у кого є будинок і квартира, сумарна загальна площа яких становить понад 180 кв м.
Податок нараховується на кожен квадратний метр «зайвої» загальної площі. Сума не повинна перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати початку попереднього року.
Але при цьому, якщо квартира має «зайві» квадратні метри, наприклад, її загальна площа становить 90 кв м, проте нею володіють дві особи (наприклад, чоловік та дружина), то податок платити не потрібно. Він стосується лише тих, хто є одноосібним власником «зайвих» метрів.
Щоб дізнатися який розмір податку потрібно буде заплатити – потрібно зайти на сайт Державної податкової служби та у розділі «Калькулятор обчислення суми податку на нерухоме майно» вибрати тип нерухомості, об’єкта, його загальну площу, тип власності (якщо квартира чи будинок у спільній власності потрібно вказувати тільки свою частку) та вказати ставку податку. Її можна дізнатись тут.
За несвоєчасну сплату податку передбачено штраф. При затримці сплати податку до 30 календарних днів розмір штрафу становить 5% від суми боргу, понад 30 календарних днів — 10%.
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