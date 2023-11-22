Рынок на ж/м Северный 40 лет назад: металлические ворота и продавцы на велосипедах (ФОТО)

На каждом жилмассиве в Днепре есть свой рынок. Обычно их место расположения предусматривали еще во время проектирования района. На части жилмассивов в Днепре рынки уже себя изжили, другие – заброшены. Но есть и такие, куда на выходных продолжает сходится народ за покупками, а покупатели стоят в очереди.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как раньше выглядел рынок на жилмассиве Северный в Днепре.

Первые жилые дома на жилмассиве Северный в Днепре появились в 1930-х годах. Проживали тут в основном работники железной дороги, а до конца 1960-х годов он назывался «поселок Северный». В начале 1970-х годов тут начали строить панельные девятиэтажные дома, а поселок стал жилмассивом. Также строились школы, больницы, общежития, столовые, магазины и открылся большой рынок.

Последний открылся недалеко от автостанции пригородных автобусов. Сделано было так, чтобы жители из сел могли быстро добраться на рынок со своим товаром. Цены на рынке были ниже, чем на Озерке и работал рынок преимущественно по выходным – тогда там было наибольшее количество продавцов и покупателей.

«Одно время проживала прямо напротив рынка. С балкона можно было увидеть всю панораму торговли. рынок начинал работу с 6:00 утра и работал до 13:00. Купить можно было все и по приемлемым ценам. И сейчас по привычке езжу туда за покупками», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Елена Радченко.

По воспоминаниям жителей Северного, если утром прийти на рынок – можно было хорошо и дешево скупиться, наибольший выбор продуктов был в субботу.

Сегодня рынок по-прежнему работает. Продают на нем в основном овощи и фрукты. Сейчас торговый двор рынка находится в полузаброшенном состоянии, продавцов там не так много. Торговля идет в основном возле уличных прилавков. Иногда, чтобы там купить что-то приходится постоять в очереди.

фото: Ю. Яцук, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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