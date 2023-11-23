Два уровня платформ на месте частных домов: как раньше выглядел автовокзал Днепра (ФОТО)

Автовокзал Днепра был атакован ракетой агрессора ночью 24 августа этого года. На вокзале разбились окна, легкие конструкции, пострадали стоящие рядом МАФы, но уже 25 августа вокзал снова заработал в прежнем графике.

Недавно в Днепре начались работы по его восстановлению. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, когда в городе появился автовокзал и как он раньше выглядел.

Автовокзал был построен в 1993 году. До этого на его месте находились частные дома, построенные еще во времена Екатеринослава.

Проектом автовокзала занимался известный архитектор Владимир Веснин. Спроектированное здание в стиле позднего модернизма и имеет сложную конструкцию. В здании более 20 платформ откуда можно уехать, а сами автобусы подъезжают к ним с разных сторон. Платформы двухуровневые и окружают всю плоскость вокзала. Многоуровневым его сделали для удобства пассажиров – чтобы он не ходил по вокзалу, ожидая свой транспорт, а сидел у платформы и увидев автобус – сразу бы пошел на посадку.

При проектировке вокзала предусмотрели, чтобы там было все, что может понадобиться пассажирам – от камер хранения и туалета до небольшого кафе и гостиницы. Но почему-то не предусмотрели эскалаторов, и пассажиры вынуждены были тащить свои чемоданы по лестнице на второй этаж.

Когда-то это был автовокзал, где работало кафе и стояло много лавочек. Сегодня внутри помещения очень много различных мини-магазинов и заведений общепита, но для пассажиров практически нет возможности сидя дождаться своего рейса. А еще не выходя с вокзала купить тут можно все что угодно – от носков до искусственной бижутерии.

Сегодня с автовокзала можно уехать в путешествие на автобусе не только по областям Украины, но и прямо в страны ЕС.

Фото: А. Литвинова, С. Подоленный, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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