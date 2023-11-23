Два уровня платформ на месте частных домов: как раньше выглядел автовокзал Днепра (ФОТО)

Недавно в Днепре начались работы по его восстановлению. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, когда в городе появился автовокзал и как он раньше выглядел.
Автовокзал был построен в 1993 году. До этого на его месте находились частные дома, построенные еще во времена Екатеринослава.
Проектом автовокзала занимался известный архитектор Владимир Веснин. Спроектированное здание в стиле позднего модернизма и имеет сложную конструкцию. В здании более 20 платформ откуда можно уехать, а сами автобусы подъезжают к ним с разных сторон. Платформы двухуровневые и окружают всю плоскость вокзала. Многоуровневым его сделали для удобства пассажиров – чтобы он не ходил по вокзалу, ожидая свой транспорт, а сидел у платформы и увидев автобус – сразу бы пошел на посадку.
При проектировке вокзала предусмотрели, чтобы там было все, что может понадобиться пассажирам – от камер хранения и туалета до небольшого кафе и гостиницы. Но почему-то не предусмотрели эскалаторов, и пассажиры вынуждены были тащить свои чемоданы по лестнице на второй этаж.
Когда-то это был автовокзал, где работало кафе и стояло много лавочек. Сегодня внутри помещения очень много различных мини-магазинов и заведений общепита, но для пассажиров практически нет возможности сидя дождаться своего рейса. А еще не выходя с вокзала купить тут можно все что угодно – от носков до искусственной бижутерии.
Сегодня с автовокзала можно уехать в путешествие на автобусе не только по областям Украины, но и прямо в страны ЕС.
Фото: А. Литвинова, С. Подоленный, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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