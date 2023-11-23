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  • Два рівні платформ на місці приватних будинків: як раніше виглядав автовокзал Дніпра (ФОТО)

Два рівні платформ на місці приватних будинків: як раніше виглядав автовокзал Дніпра (ФОТО)

Сьогодні 12:43
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Автовокзал Днепры був атакований ракетою агресора вночі 24 серпня цього року. На вокзалі розбилися вікна, легкі конструкції, постраждали МАФи, що стоять поруч, але вже 25 серпня вокзал знову запрацював у колишньому графіку.

Новости Днепра про Два рівні платформ на місці приватних будинків: як раніше виглядав автовокзал Дніпра (ФОТО)

Нещодавно у Дніпрі розпочалися роботи з його відновлення. Журналісти dnepr.info вирішили згадати, коли у місті з’явився автовокзал та як він раніше виглядав.

Автовокзал було збудовано у 1993 році. До цього на його місці знаходилися приватні будинки, збудовані ще за часів Катеринослава.

Проектом автовокзалу займався відомий архітектор Володимир Веснін. Спроектована будівля у стилі пізнього модернізму та має складну конструкцію. У будівлі понад 20 платформ, звідки можна виїхати, а самі автобуси під’їжджають до них з різних боків.

Новости Днепра про Два рівні платформ на місці приватних будинків: як раніше виглядав автовокзал Дніпра (ФОТО)

Платформи дворівневі та оточують всю площину вокзалу. Багаторівневим його зробили для зручності пасажирів – щоб він не ходив вокзалом, чекаючи на свій транспорт, а сидів біля платформи та побачивши автобус – одразу б пішов на посадку.

Новости Днепра про Два рівні платформ на місці приватних будинків: як раніше виглядав автовокзал Дніпра (ФОТО)

Під час проектування вокзалу передбачили, щоб там було все, що може знадобитися пасажирам – від камер зберігання та туалету до невеликого кафе та готелю. Але чомусь не передбачили ескалаторів, і пасажири змушені були тягти свої валізи сходами на другий поверх. Нині ситуація не змінилась.

Новости Днепра про Два рівні платформ на місці приватних будинків: як раніше виглядав автовокзал Дніпра (ФОТО)

Колись це був автовокзал, де працювало кафе та стояло багато лавок. Сьогодні всередині приміщення дуже багато різних міні-магазинів та закладів громадського харчування, але пасажирам практично немає можливості сидячи дочекатися свого рейсу. А ще не виходячи з вокзалу купити тут можна все, що завгодно – від шкарпеток до штучної біжутерії.

Сьогодні з автовокзалу можна виїхати в подорож автобусом не лише областями України, а й прямо до країн ЄС.

Фото: А. Литвинова, С. Подолений, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

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Новости Днепра про Два рівні платформ на місці приватних будинків: як раніше виглядав автовокзал Дніпра (ФОТО)Українська Новости Днепра про Два рівні платформ на місці приватних будинків: як раніше виглядав автовокзал Дніпра (ФОТО)Русский

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