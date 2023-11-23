Два рівні платформ на місці приватних будинків: як раніше виглядав автовокзал Дніпра (ФОТО)

Автовокзал Днепры був атакований ракетою агресора вночі 24 серпня цього року. На вокзалі розбилися вікна, легкі конструкції, постраждали МАФи, що стоять поруч, але вже 25 серпня вокзал знову запрацював у колишньому графіку.

Нещодавно у Дніпрі розпочалися роботи з його відновлення. Журналісти dnepr.info вирішили згадати, коли у місті з’явився автовокзал та як він раніше виглядав.

Автовокзал було збудовано у 1993 році. До цього на його місці знаходилися приватні будинки, збудовані ще за часів Катеринослава.

Проектом автовокзалу займався відомий архітектор Володимир Веснін. Спроектована будівля у стилі пізнього модернізму та має складну конструкцію. У будівлі понад 20 платформ, звідки можна виїхати, а самі автобуси під’їжджають до них з різних боків.

Платформи дворівневі та оточують всю площину вокзалу. Багаторівневим його зробили для зручності пасажирів – щоб він не ходив вокзалом, чекаючи на свій транспорт, а сидів біля платформи та побачивши автобус – одразу б пішов на посадку.

Під час проектування вокзалу передбачили, щоб там було все, що може знадобитися пасажирам – від камер зберігання та туалету до невеликого кафе та готелю. Але чомусь не передбачили ескалаторів, і пасажири змушені були тягти свої валізи сходами на другий поверх. Нині ситуація не змінилась.

Колись це був автовокзал, де працювало кафе та стояло багато лавок. Сьогодні всередині приміщення дуже багато різних міні-магазинів та закладів громадського харчування, але пасажирам практично немає можливості сидячи дочекатися свого рейсу. А ще не виходячи з вокзалу купити тут можна все, що завгодно – від шкарпеток до штучної біжутерії.

Сьогодні з автовокзалу можна виїхати в подорож автобусом не лише областями України, а й прямо до країн ЄС.

Фото: А. Литвинова, С. Подолений, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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